I New England Patriots si sono aggiudicati il 53esimo SuperBowl

I New England Patriots hanno vinto il Super Bowl : hanno battuto 13-3 i Los Angeles Rams diventando la squadra più vincente nella storia della NFL assieme ai Pittsburgh Steelers

Super Bowl 2019 - New England Patriots-Los Angeles Rams 13-3 : apoteosi di Tom Brady e compagni - sesto sigillo : I New England Patriots sono entrati nella leggenda e hanno vinto il LIII Super Bowl 2019 che si è giocato alla Mercedes-Benz Arena di Atlanta (Georgia, USA): si tratta del sesto sigillo per la franchigia di Boston, al terzo atto conclusivo consecutivo (non vincevano dal 2017), che ha così agguantato i Pittsburgh Steelers in cima all’albo d’oro. I ragazzi di Bill Belichick hanno sconfitto i Los Angeles Rams per 13-3, uno dei punteggi ...

Superbowl 2019 - Los Angeles Rams-New England Patriots : le chiavi tattiche della partita. : Spesso un match di uno sport di squadra, che sia calcio, basket o rugby, viene equiparato ad una sfida a scacchi. L’epitome di questo aspetto è il football americano. La sua massima rappresentazione non può che essere il Superbowl, la sfida per eccellenza, il duello che va a decidere la stagione della NFL. In questo caso, nella sua 53esima edizione, vedremo davvero una partita a scacchi di altissimo livello tra i New England Patriots di ...

