Greta Ferro | «Ho sempre odiato le principesse | preferisco Re Leone»

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Ha come hashtag favorito #passionvictim: «Mi faccio conquistare da qualsiasi cosa mi circondi, la natura, la musica, il cinema, mi emoziono facilmente per quello che vedo. Sono vittima di tutto», ma non delleche dice di aver: «Non erano il mio modello. Preferivo storie come il Ree Hercules, eroi che avevano il coraggio di cambiare la propria vita, andando alla ricerca delle origini».Questa è. Ventitré anni, di Campobasso, suo padre è AD del pastificio «La Molisana», lei ne è stata il volto, e ora è Giorgio Armani che l’ha scelta come «face» della linea di make-up Power Fabric, che include 2 novità, il correttore e il compatto, oltre al già esistente fondotinta.Segni distintivi capelli castani, ricci e con frangetta alla Jennifer Beals, in stile anni ottanta come trend del momento vuole, pelle di porcellana alla Biancaneve, e ...