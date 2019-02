Golf | PGA Tour 2019 | Rickie Fowler resiste nell’ultimo giro e si aggiudica il Waste

Golf - PGA Tour 2019 : Ricki Fowler spicca il volo nel Waste Management Open : Un ottimo Rickie Fowler continua a macinare birdie e ad aumentare il suo margine di vantaggio nel Waste Management Phoneix Open (montepremi 7,1 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour 2019 che si svolge sul percorso par 71 del TPC di Scottsdale (Arizona, Stati Uniti), vede in fuga solitaria lo statunitense, che con lo score di -20 (193 colpi) guida la leaderboard con 4 lunghezze di margine sul connazionale Matt Kuchar. Chiude il podio ...

Golf - PGA Tour : Rickie Fowler in testa da solo al Waste Management Phoenix Open dopo due giri : dopo il secondo giro del Waste Management Phoenix Open a portarsi al comando da solo è Rickie Fowler, che a Scottsdale completa il percorso in 65 colpi (sei sotto il par) e si trova complessivamente a -13. Per il momento si tratta di un bel riscatto del nativo di Anaheim, che nel primo torneo del suo 2019, il Farmers Insurance Open, aveva terminato al 66° posto. Fowler è inseguito da Justin Thomas: l’uomo del Kentucky, che ieri guidava ...

Golf - PGA Tour 2019 : un terzetto di americani guida il Waste Management Phoneix Open dopo il primo round : I protagonisti del PGA Tour si sono spostati in Arizona (Stati Uniti), precisamente a Scottsdale, par dar vita ad una nuova edizione del Waste Management Phoneix Open (montepremi 7,1 milioni di dollari). Al termine del primo round troviamo al comando il terzetto di americani composto da Justin Thomas, Harold Varner III e Rickie Fowler. I 3 padroni di casa hanno chiuso il primo giro con lo score di -7 (64 colpi), trovando subito il ritmo con il ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas principale attrazione del Waste Management Phoenix Open : Una lunga storia cominciata nel 1932 continua quest’anno nell’Arizona: quella del Waste Management Phoenix Open, che a dispetto del nome si disputa a Scottsdale, che si trova nell’area metropolitana di Phoenix. Molti sono i vincitori famosi del torneo, americani e non: Ben Hogan nel 1946 e 1947, Arnold Palmer nel triennio 1961-1963, Jack Nicklaus nel 1964, Mark Calcavecchia nel 1989, 1992 e 2001, Vijay Singh (Fiji) nel 1995 e ...

Golf – Farmers Insurance Open : Justin Rose in trionfo - settimo titolo nel PGA Tour per il campione inglese : Justin Rose ha portato a sette i titoli sul Pga Tour in un palmarés che comprende anche un major, due Wgc, otto successi sull’European Tour, uno nel Japan Tour e uno nel Susnhine Tour Justin Rose ha rafforzato la sua leadership mondiale vincendo con 267 (63 66 69 69, -21) colpi il Farmers Insurance Open (PGA Tour) disputato sui percorsi del Torrey Pines GC (South Corse, North Course entrambi par 72), a San Diego in California. Buon ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Rose controlla e si aggiudica il Farmers Insurance Open : Justin Rose non trema nell’ultimo round e si aggiudica il Farmers Insurance Open (montepremi 7,1 milioni di dollari). L’inglese nativo del Sudafrica si congeda dalla kermesse del PGA Tour 2019 con un solido -3 chiudendo sui percorsi par 72 del Torrey Pines Golf Course di San Diego (California, Stati Uniti) con lo score complessivo di -21 (267 colpi). -19 e seconda piazza per l’australiano Adam Scott, mentre chiudono il podio ...

Golf - PGA Tour – Justin Rose mantiene la leadership nel Farmers Insurance Open : Tiger Woods 48° : Il numero 1 al mondo, Justin Rose, mantiene la leadership del Farmers Insurance Open: Tiger Woods 48° Justin Rose, numero uno mondiale, ha mantenuto la leadership con 198 (63 65 69, -19) colpi nel Farmers Insurance Open (PGA Tour) che si sta disputando sui percorsi del Torrey Pines GC (South Corse, North Course entrambi par 72), a San Diego in California, dove è rimasto praticamente stabile Tiger Woods, 48° con 211 (70 70 71, -5). Rose ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Rose guida la leaderbnoard del Farmers Insurance Open ad un round dal termine : Il “West Coasts Swing” si appresta a regalare l’epilogo del Farmers Insurance Open (montepremi 7,1 milioni di dollari). La kermesse del PGA Tour in corso di svolgimento sui due percorsi par 72 del ZTorrey Pines Golf Course di San Diego (California) vede al comando un ottimo Justin Rose. L’inglese guida la classifica con lo score di -18 (198 colpi), e dopo il -3 con il quale ha concluso la terza tornata può vantare 3 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Rose al comando del Farmers Insurance Open dopo il secondo giro : Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata del Farmers Insurance Open, torneo valido per il PGA Tour 2019 di Golf. dopo le prime 36 buche si è portato in testa alla classifica l’inglese Justin Rose, con uno score complessivo di -15. Il britannico, n.1 del ranking mondiale, ha girato in 66 colpi sul par 72 del South Course del Torrey Pines Golf Club di San Diego, in California (Stati Uniti d’America). Con sette birdie e un ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Farmers Insurance Open Jon Rahm davanti a Justin Rose e Doug Ghim dopo il primo giro. 53° Tiger Woods : Si è concluso questa notte il primo giro al Farmers Insurance Open di San Diego, California, torneo valido per il PGA Tour 2019 che ha una lunghissima tradizione (la prima edizione, come San Diego Open, si è svolta nel 1952). Al comando c’è l’attuale numero 7 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, già vincitore a San Diego nel 2017 ed in grado di girare 10 colpi sotto il par 72 del Torrey Pines Golf Course. Rahm precede la coppia formata ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Farmers Insurance Open l’esordio stagionale di Tiger Woods - Jason Day difende il titolo : Comincerà nella notte italiana tra giovedì 24 e venerdì 25 gennaio il Farmers Insurance Open, secondo appuntamento consecutivo in California (Stati Uniti d’America) per il PGA Tour 2019 di Golf. La sede del torneo sarà il Torrey Pines Golf Club di San Diego e i giocatori si divideranno per i primi due giri su altrettanti percorsi, il North e il South Course, prima di disputare le ultime 36 buche interamente sul secondo. Lo scorso anno ad ...

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson beffato sul più bello. Adam Long trionfa nel Desert Classic! : Phil Mickelson frena sul più bello. Il veterano americano, dopo aver controllato perfettamente nei primi tre round, subisce la veemente rimonta del connazionale Adam Long. Il Desert Classic (montepremi 5,9 milioni di dollari) finisce dunque nelle mani di quest’ultimo, che con lo score complessivo di -26 (262 colpi) si aggiudica la kermesse californiana. Ultimo round disputato sul PGA West Stadium Course che premia Long, capace di chiudere ...

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson mantiene la leadership del Desert Classic dopo tre giri : Phil Mickelson conferma, con uno score totale di -22, la propria posizione di leader al Desert Classic in corso di svolgimento a La Quinta, nella sua California. Lo storico rivale di Tiger Woods, che nel terzo giro percorre le 18 buche dello Stadium Course, continua a fare affidamento sulla spettacolare prima giornata e, con 66 colpi (6 sotto il par) rimane davanti al canadese Adam Hadwin (-7 di giornata sul Nicklaus Tournament Course e -20 ...

