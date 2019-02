Ciclismo - Chris Froome : “Tornerò al Giro d’Italia. Le Olimpiadi 2020 saranno un obiettivo. Che giornata al Colle delle Finestre” : Chris Froome si sta preparando per affrontare al meglio una stagione molto ricca, l’obiettivo del suo 2019 è il Tour de France dove andrà a caccia del pokerissimo e alla vigilia del suo debutto in gara ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il capitano del Team Sky non difenderà la maglia rosa conquistata lo scorso anno grazie alla magnifica impresa nella tappa del Colle delle Finestre: “Decisione dura, molto ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Nibali e Aru possono vincere il Giro d’Italia - speriamo nel successo in una Classica” : La stagione di Ciclismo è appena incominciato con le prime gare tra Argentina, Australia e Maiorca ma è già tempo di pensare ai grandi appuntamenti. Il CT Davide Cassani ha fatto le carte al nostro movimento quando mancano poco più di tre mesi all’inizio del Giro d’Italia, c’è grande attenzione sulle nostre stelle come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Elia Viviani e altri azzurri che vogliono fare bene in questo ...

Giro d’Italia 2019 – La nostra Penisola è già… rosa : Bologna e Verona illuminate in onore della corsa [GALLERY] : Il Giro d’Italia 2019 è già a Verona e Bologna: i monumenti delle due città italiane illuminati di rosa Mancano più di tre mesi al Giro d’Italia 2019, ma le città italiane d’arrivo della corsa ciclistica sono già illuminate del tipico colore della corsa ciclistica più celebre della nostra Penisola. Il rosa campeggia infatti sui monumenti più celebri di Bologna e Verona in particolare. Scorri la gallery più su per vedere ...

Ciclismo – Doppia wild card per la Nippo Vini Fantini Faizanè : gli orange-blue saranno al Giro d’Italia e alla Strade Bianche : Grazie al prestigioso invito ricevuto da RCS Sport il team Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. Ufficializzate le wild card anche per le altre classiche di primavera, gli #OrangeBlue saranno al via delle Strade Bianche La Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa, l’amore infinito, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Grazie all’invito ricevuto da RCS Sport ...

Il biathlon incontra il ciclismo : ad Anterselva una divertente sfida tra Wierer e Simoni per il Giro d’Italia 2019 : biathlon e ciclismo a braccetto ad Anterselva per il Giro d’Italia 2019. Wierer e Simoni protagonisti di una divertente sfida divertente connubio fra biathlon e ciclismo all’interno dello stadio di Anterselva, nell’imminenza della sprint maschile di Coppa del mondo. Protagonisti Dorothea Wierer e Gilberto Simoni, vincitore del Giro d’Italia nel 2001 e 2003, sullo sfondo la 17sima tappa della più importante corsa a ...