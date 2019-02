Giornata nazionale contro lo spreco alimentare | 7 italiani su 10 lo hanno ridotto

Una scuola di Enna alla Giornata nazionale vittime guerre : ANVCG, una scuola di Enna alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza - spettacolo al Morlacchi con Gabriella Greison - Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 21 : In tale occasione avverrà la premiazione del concorso scolastico 'Una scienziata da scoprire a raccontare' e 'Il tuo logo per Donne in Scienza', a cui hanno partecipato le Ragazze e i ragazzi delle ...

Diocesi Ascoli : le iniziative per la 41esima Giornata nazionale per la Vita : Psicologo e psicoterapeuta, Soldera da anni sostiene che il nascituro è un essere incredibilmente più avanzato sia mentalmente sia emozionalmente di quanto la scienza abbia sempre pensato. Come hanno ...

Il Coordinamento nazionale Diritti Umani sulla Giornata della Memoria : "Questa- ha amaramente scritto Calamandrei, il più grande dei padri costituenti- è stata la pena più torturante: pensare che le nazioni civili di tutto il mondo, tra le quali la nazione italiana sa ...

20 gennaio : Giornata nazionale dei terremoti : Oggi, 20 gennaio, si celebra la prima Giornata Nazionale dei terremoti. Istituita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Prima Giornata dell’Esposizione Internazionale Felina di Padova : ecco il vincitore e la immagini degli esemplari in gara : 1/11 ...

Il 20 gennaio la prima Giornata nazionale dei terremoti : Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ingv, ha istituito la prima giornata ...

Geologia : il 20 Gennaio la prima Giornata nazionale dei Terremoti : Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha istituito la prima Giornata Nazionale dei Terremoti: la celebra il 20 Gennaio, aprendo le porte della sua sede centrale, a Roma. “Abbiamo voluto questa Giornata perché ci sia un momento di riflessione e informazione ogni anno, per non dimenticare i Terremoti ed essere ...

L'A.N.C.R.I. di Messina - ha celebrato la Giornata nazionale della Bandiera : Celebrata anche a Messina la Giornata Nazionale della Bandiera , festa del Tricolore, istituita con legge 671 del 31.12.1996. A promuovere l'evento apertosi con l'Inno di Mameli, L'A.N.C.R.I. , ...

Giornata nazionale della Bandiera : all’estero 100 miliardi di falso Made in Italy : Per fare leva sul patriottismo nei consumi il tricolore sventola sul 14% delle confezioni alimentari ma in ben il 25% dei prodotti sugli scaffali c’è comunque un evidente richiamo all’italianità che spesso viene sfruttata a sproposito. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della Bandiera con la celebrazione del 222° anniversario della nascita del Primo Tricolore, sulla base dei dati dell’Osservatorio lmmagino che ...

8 Dicembre - AIDAA : oggi è la 5ª Giornata nazionale contro il maltrattamento degli animali d’affezione : “Si celebra oggi la quinta giornata nazionale contro il maltrattamento di animali“: lo rende noto l’associazione animalista AIDAA. “Purtroppo nonostante l’impegno delle associazioni e dei volontari e anche le azioni di repressione il fenomeno del maltrattamento di animali è purtroppo ancora molto elevato, infatti stando alle stime riportate dai vari report a partire dal rapporto annuale sulle zoomafie i reati di ...

“Liberismo vs protezionismo” : Giornata dell’economia internazionale | : Attanasio: «Il protezionismo una minaccia per la ripresa». Premiati l’imprenditore Antonio Gozzi e l’economista Nicola Acocella

Il Castanea Baskin Messina scende in campo per la Giornata nazionale della Disabilità. Tante emozioni a Ritiro : Giornata di solidarietà ma per la cronaca il successo della Zuleima Noto si è concretizzato soltanto negli istanti finali , 78-85 il punteggio, col pubblico che ha tributato grandi applausi e ...

AVO Palermo il 5 dicembre celebra la Giornata Internazionale del Volontariato : Il 5 dicembre del 1985 l´ONU istituisce la Giornata Internazionale del Volontariato. Da allora sono trascorsi ben 33 anni ed il Volontariato si è sviluppato ed è cresciuto diventando un pilastro ...