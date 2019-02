Ghirelli | Presidente Lega Pro | “oggi è nato un nuovo modello di gestione delle partite”

Lega Pro - il presidente Ghirelli ha parlato del format della Serie B : “Al momento si va a 22 con i ripescaggi” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato del formato del prossimo campionato di Serie B “Al momento si va a 22 e si va ai ripescaggi. Se poi la B, cosa che mi sembra difficile, ci chiederà di andare al format a 20 squadre con 5 promozioni per la Lega Pro, a compimento e risarcimento del disastro di agosto, in ossequio alla firma sulle riforme data da Gravina, siamo d’accordo“. E’ quanto ...

Serie C - Francesco Ghirelli ha scritto al Presidente del Potenza : “Caro Salvatore, hai fatto un’azione che onora la Lega Pro. Noi siamo la lega “devastata” da una gestione assurda ( fideiussioni non valide-agosto quasi un colpo di stato sul far della sera- ) e faticando la tireremo fuori da un ginepraio che ci avviluppa e qualche volta ci fa perdere la bussola della situazione. Noi sappiamo dove stiamo e sappiamo cosa dobbiamo fare, soffrire fino al momento di aver ottenute quelle riforme che da ...

Serie C - il messaggio di fine anno del presidente Ghirelli : “Un augurio ? Auguro che il 2019 possa soddisfare i sogni che ognuno di noi porta nel suo cuore. I sogni si realizzano, spesso, a condizione che ci si creda che si possano trasformare in realtà. E poi, la vita è un transito meraviglioso di cui va colto l’essenza” questo è il post pubblicato sul proprio profilo Twitter dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. E’ stato un anno difficile per il campionato di Serie ...

Il Presidente Ghirelli a Lucca per incontro sulla Lucchese : Il Presidente Ghirelli sara’ a Lucca per incontri. ” Dopo aver letto le ultime notizie sulla Lucchese sono preoccupato– spiega Ghirelli – giovedì 3 gennaio, infatti, sarò a Lucca dove incontrerò Arnaldo Moriconi auspicando di avere un quadro completo sul club”. Sono ore difficili per alcuni club del campionato di Serie C, la Reggina ha risolto i problemi mentre il Pro Piacenza va verso la radiazione, ...

Tempo di bilanci : la nota di Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro : “Se faccio il Presidente è solo per contribuire, spero in modo significativo, a cambiare il verso al calcio italiano e di conseguenza a dare una IDENTITÀ alla Lega Pro. Tutto il resto non ha alcun valore per me, se non i rapporti personali, quelli rimangono al di là delle cariche pro Tempore. Ho detto che per cambiare non avrei ricercato un facile consenso, anzi ho l’obbligo anche di essere impopolare. 1) dobbiamo diventare una vera ...

Serie C - la precisazione del Presidente Ghirelli sul Matera : “Non c’è nessuna guerra in atto tra la Lega Pro e il Matera. L’incontro tra me e Lamberti ? Dopo il 2 di gennaio, appena rientrerò. In ogni caso, avevo scambiato dei messaggi con L’Avv. Napoletano e ci eravamo detti di incontrarci e, quindi, se ci fosse stato un sistema di comunicazione interno non avrebbe avuto senso richiedere un incontro già determinato. Nel merito, bisognerà aspettare il dispositivo della Corte Federale di ...

Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro ha scritto a Franco Manniello : “Caro Franco, confesso che con te, io ho avvertito sempre un rapporto particolare, direi speciale, anche se siamo passati dal lei al tu da pochissimi giorni. Castellamare di STABIA sta nello scrigno del mio cuore anche perché fu lo stadio da cui passò la promozione del club di cui ero Dg, il Perugia. Allora la Juve STABIA si giocò i play con la Salernitana. Se penso a cosa fosse quello stadio e cosa hai fatto per trasformare tutto, non ...

Il Presidente Ghirelli ha scritto a Mauro Lovisa - Presidente del Pordenone : Il Presidente Ghirelli ha scritto a Mauro Lovisa, Presidente del Pordenone: “Caro Mauro, iniziare la giornata leggendo di seguito” Mi prendevano per matto”, “ Io ho sempre ammirato chi -vede- prima”, “ il futuro passa da Pordenone”, “crowdfunding “, “Inter, social”, “sogno B”, “ Stadio”, eccezionale lungimiranza di un Presidente che onora la Lega Pro. Sei avanti per idee, forza e progetto, voglio venire all’inizio dell’anno a ...

Caos Pro Piacenza - la nota del Presidente Ghirelli : “In riferimento al Pro Piacenza: grazie a tutti i commissari che il Coni nominò in Figc. Avete qualche consiglio da darmi sul come gestire l’assurda situazione in cui ci troviamo e il cui merito va ascritto a tutti voi? Vi chiedemmo con Gabriele Gravina, allora Presidente della serie C di mettere fuori dal campionato le squadre che non avevano le fideiussioni, ci avete risposto no e avete costruito un provvedimento assurdo, ...

Il Presidente Ghirelli sullo stadio di Carrara e la nuova idea : “La notizia che poco fa mi ha dato il Presidente Gemignani che lo stadio di Carrara potrà ospitare la partita quasi mi ha fatto piangere di gioia. Sono felice anche per i tifosi”. A dirlo e’ Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, che aggiunge:” Grazie Presidente, ti sei accollato oneri e rischi, così è la Lega Pro, non si arrende mai e vince. Grazie al Prefetto D’Attilio, che è stato eccezionale: e’ così che ...

Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro - ha scritto a Salvatore Caiata - Presidente Potenza Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Salvatore Caiata, Presidente del Potenza: “Caro Salvatore, in questi mesi ho trovato un vero appassionato di Calcio, innamorato della sua città e dei colori della maglia. Tu, a Potenza, hai costruito un racconto del Calcio italiano e lo hai fatto diventare una fiaba nazionale. La mia fortuna è di averti in Lega Pro, sei il rappresentante delle istanze della Lega presso il Governo ...

Lega Pro - il presidente Ghirelli si complimenta con l’Entella : “Cuore, determinazione e tenacia è quanto ha messo in campo l’Entella nel derby con il Genoa in Coppa Italia ed è quello che si mette in campo nel campionato Serie C“. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è complimentato con l’Entella, capace di realizzare una grande impresa: il club di Serie C, infatti, ha eliminato ai sedicesimi di Coppa Italia i più quotati cugini del Genoa. “Complimenti al ...