Galaxy A90 | il primo Samsung con fotocamera pop-up? Foto | obiettivo a scomparsa | novità

Galaxy A90 - lo smartphone con la fotocamera nascosta : Questa anticipazione arriva dal noto giornalista Ice Universe, sempre molto informato sul mondo Samsung, che ha definito il Galaxy A90 lo smartphone 'Perfetto' proprio per l'assenza di qualsiasi ...

Samsung Galaxy A90 con fotocamera a scomparsa immaginato in un concept : In Rete sono state pubblicate delle immagini rendering di un concept che prova a immaginare come potrebbe essere il Samsung Galaxy A90 L'articolo Samsung Galaxy A90 con fotocamera a scomparsa immaginato in un concept proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera a comparsa sul Samsung Galaxy A90 : device più che speciale : Un'altra delle novità che potrebbe esserci proposta dal produttore asiatico è il Samsung Galaxy A90, un dispositivo dotato di Fotocamera a comparsa tramite un apposito scompartimento pop-up. Lo ha rivelato recentemente Ice universe, leaker molto apprezzato e conosciuto del settore: non ci saranno notch, né tanto meno fori nel display per quel che riguarda questo specifico device. La soluzione, di natura elettro-magnetica, prevedrà l'innesto di ...

Samsung Galaxy A90 potrebbe essere il primo smartphone con fotocamera a scomparsa di Samsung : Samsung sarebbe al lavoro su uno smartphone di fascia media che potrebbe risolvere il "problema" del notch: stiamo parlando del Samsung Galaxy A90 L'articolo Samsung Galaxy A90 potrebbe essere il primo smartphone con fotocamera a scomparsa di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni e due varianti di memoria : Samsung Galaxy A90, il top della nuova linea A, potrebbe essere commercializzato in tre diverse colorazioni e due varianti di memoria. L'articolo Samsung Galaxy A90 dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni e due varianti di memoria proviene da TuttoAndroid.