Frosinone-Lazio 0-1 | decide Caicedo | Inzaghi aggancia la Roma

Lazio di misura sul Frosinone : La Lazio torna a vincere dopo le sconfitte con Napoli e Juve. Al 'Benito Stirpe', nel primo dei due posticipi della 22esima giornata di serie A, i biancocelesti superano 1-0 il Frosinone: decide la ...

Frosinone-Lazio 0-1. A Inzaghi basta Caicedo : Roma agganciata : Dopo la sconfitta in rimonta contro la Juventus e la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio ritrova il successo in campionato superando 1-0 il Frosinone al Benito Stirpe. A ...

Pagelle Frosinone-Lazio – Frosinone e Lazio si sono affrontate in un testa coda dagli importanti toni agonistici. Nella Lazio assenti Wallace che ha rimediato una lesione muscolare contro l'Inter e Luiz Felipe. Out anche lo squalificato Milinkovic-Savic. In campo tutti i titolari rimanenti, Bastos sarà al centro destra a completare insieme ad Acerbi e Radu

“Fiuu” Lazio : vittoria a Frosinone grazie a Caicedo - ma che sofferenza per Inzaghi e soci : La Lazio ha risposto presente in chiave Champions League, vincendo in casa del Frosinone di misura grazie alla rete di Caicedo La Lazio ha vinto, non senza soffrire, nel posticipo di Serie A in casa del Frosinone. La squadra di mister Simone Inzaghi ha avuto la meglio per 1-0 contro Baroni e soci, in una gara molto equilibrata decisa da pochi episodi chiave. Uno su tutti di certo il gol di Caicedo, un calciatore capace di farsi trovare ...

Frosinone-Lazio 0-1. La rete di Caicedo vale tre punti preziosi : Un gran sinistro di Caicedo al 36′ sblocca la gara allo Stirpe di Frosinone. Nel derby del lunedì la Lazio

Calcio : posticipo - Frosinone-Lazio 0-1 : 20.58 La Lazio sale ad un punto dal quarto posto,occupato dal Milan, vincendo allo 'Stirpe' sul Frosinone (0-1). Differenza tecnica subito evidente fra le due squadre, anche se la partita gira su un episodio contestato: al 25' l'arbitro Fabbri concede il rigore ai ciociari per una spinta di Bastos a Ciano, poi va a vedere il Var e ritira la decisione. Poco dopo il vantaggio laziale: Caicedo (36') riceve da Luis Alberto e fulmina Sportiello di ...

Frosinone - Valzania : 'Lazio - Juve e Roma? Ce la giochiamo con tutti' : Luca Valzania, centrocampista del Frosinone , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dle match contro la Lazio: 'La partita contro il Bologna ci ha dato più consapevolezza, è stata vittoria importante, ci dà più voglia di andare a conquistare punti. Oggi affrontiamo una ...

Frosinone-Lazio 0-1 La Diretta Vantaggio di Caicedo : Frosinone e Lazio aprono l'ormai non inconsueto programma del lunedì nel nostro campionato, e si sfidano allo stadio Benito Stirpe in un match importantissimo per tutte e due le formazioni: i ciociari ...

Frosinone-Lazio : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-1) : Frosinone-Lazio:diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del primo tempo di Frosinone-Lazio 39′ Fallo di Pinamonti su Badelj nella metà campo del Frosinone. Sulla palla ancora Durmisi e Luis Alberto. Batte alla fine Durmisi ma la palla è allontanata dal Frosinone. 36′ GOOOOOOLLL DELLA LAZIO: HA SEGNATO FELIPE CAICEDO. GRAN PALLA IN VERTICALE DI LUIS ALBERTO CHE TROVA CAICEDO IN ...

Frosinone-Lazio : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-0) : Frosinone-Lazio:diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del primo tempo di Frosinone-Lazio 9′ Batte Luis Alberto ma la palla sbatte sulla barriera. Palla poi che arriva tra i piedi di Marusic che prova a mettere in mezzo. Errore di Viviani che non riesce a spazzare e per poco non favorisce l’intervento a rete di Immobile. Blocca ancora Sepe. Sul capovolgimento di fronte il Frosinone ...