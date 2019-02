Francesca Cipriani lascia L' Isola dei Famosi | Devo farmi da parte

Francesca Cipriani lascia l'Isola dei Famosi - è lite con Marina La Rosa : Francesca Cipriani, classe 1984, nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2006, a La pupa e il secchione e altre produzioni, si era unita ai naufraghi dell'Isola dei Famosi VIP in occasione della seconda puntata. In realtà già il suo arrivo non è stato dei più felici, avendo mandato il mago Otelma in infermeria durante un gioco, qui potrete vedere il video. Errore sicuramente non intenzionale, ma che già aveva fatto accendere qualche ...

Francesca Cipriani si ritira/ Video - Nino Formicola ironico a Mattino5 : 'Sono dispiaciuto!' - Isola dei Famosi - : Francesca Cipriani si ritira dall'Isola dei Famosi 2019, dice no alla richiesta di Alessia Marcuzzi e si prepara per un'altra serata trash

Isola dei Famosi 2019 : si ritira Francesca Cipriani : Francesca Cipriani si ritira E’ la serata dei ritiri all’Isola dei Famosi 2019: dopo John Vitale, anche la “polena” Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare il gioco nel corso della terza diretta. La ragazza, arrivata in Honduras soltanto giovedì scorso, ha infatti avuto una crisi che non le ha consentito di proseguire. Prima del ritiro definitivo, Alessia Marcuzzi ha cercato di convincere Francesca a restare ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani abbandona a sorpresa. Barbara D’Urso attacca Vitale : “Non venire in studio a leccarmi il fondoschiena” : La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda domenica sera è stata piena di colpi di scena: sono arrivati infatti due nuovi naufraghi, Jo Squillo e Stefano Bettarini, ma altri se ne sono andati. A lasciare il reality sono stati infatti John Vitale, finito sotto accusa nella puntata di giovedì scorso per il suo messaggio di insulti a Barbara D’Urso pubblicato su Facebook, e Francesca Cipriani che, come già l’anno scorso, ha ...

Isola dei Famosi - la battuta di Alda D'Eusanio su Francesca Cipriani : «Diamoci una grattata» : FUNWEEK.IT - La terza puntata dell'Isola dei Famosi 8 2019 è andata in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio. Alda D'Eusanio è sempre più protagonista con le sue battute ai protagonisti dell'Isola. ...

Isola - scoppia la lite con Marina La Rosa : Francesca Cipriani furiosa si ritira : La soubrette ha deciso di dire basta dopo una lite con la collega: il reality perde così non uno, ma ben due ‘pezzi’ già...

Isola dei famosi - crisi di nervi di Francesca Cipriani : abbandona il reality e insulta Marina La Rosa : Una serata piena zeppa di ritiri per l' Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi : anche la 'polena' Francesca Cipriani abbandona il reality, decisione comunicata nel corso della terza diretta. Arrivata ...

Anche Francesca Cipriani lascia l'Isola. E si vendica di Marina La Rosa : Francesca Cipriani abbandona l'Isola dei Famosi. La prezzemolina è sbarcata in Honduras solo giovedì, ma ha accusato subito una crisi isterica che Marina La Rosa ha stigmatizzato con durezza: "Era ...

Anche Francesca Cipriani lascia l'Isola : Francesca Cipriani abbandona l'Isola dei Famosi. La prezzemolina è sbarcata in Honduras solo giovedì, ma ha accusato subito una crisi isterica che Marina La Rosa ha stigmatizzato con durezza: "Era ...

Isola dei Famosi 2019 - Francesca Cipriani si ritira : «Marina La Rosa è una strega» : di Ida Di Grazia Dopo John Vitale anche Francesca Ciprian i sceglie di ritirarsi abbandonando così a sorpresa la terza puntata l' che abbiamo seguito in diretta su . In questi giorni la Cipriani ha ...

Francesca Cipriani si ritira dall’Isola dei Famosi 2019 insieme a John Vitale : chi è l’eliminato della terza puntata? : E alla fine la prima puntata un po' noiosa è arrivata. Pochi momenti trash e risate in una serata un po' "stanca" per tutti soprattutto per Francesca Cipriani che si ritira dall'Isola dei Famosi 2019. Dopo la storia degli slip, del vestito che si è alzato e del "tentato omicidio" del Mago Otelma, alla fine la Cipriani ha deciso di lasciare il programma perché lo ha già fatto e questa volta ha voluto tentare un ruolo diverso ma con poco ...

Francesca Cipriani decide di lasciare l’Isola : “Marina La Rosa è una strega” : Francesca Cipriani abbandona l’Isola dei Famosi, ma prima se la prende con Marina La Rosa Francesca Cipriani lascia definitivamente l’Isola dei Famosi 2019. Alessia Marcuzzi sceglie di darle questa possibilità, dopo averla vista più volte in lacrime questa settimana. La showgirl italiana aveva già preso parte alla scorsa edizione del noto reality, durante la quale […] L'articolo Francesca Cipriani decide di lasciare ...

Isola dei Famosi 2019 - diretta terza puntata : Francesca Cipriani si ritira - Demetra Hampton eliminata : di Ida Di Grazia Su la diretta della terza puntata dell che stiamo seguendo minuto per minuto. Doppio ritiro prima quello di John Vitale, poi quello di Francesca Cipriani. Isola DEI Famosi 2019, LA ...

Isola dei Famosi 2019 : si ritira Francesca Cipriani : Francesca Cipriani si ritira E’ la serata dei ritiri all’Isola dei Famosi 2019: dopo John Vitale, anche la “polena” Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare il gioco nel corso della terza diretta. La ragazza, arrivata in Honduras soltanto giovedì scorso, ha infatti avuto una crisi che non le ha consentito di proseguire. Prima del ritiro definitivo, Alessia Marcuzzi ha cercato di convincere Francesca a restare ...