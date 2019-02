Firenze contro Toninelli contrario a denaro pubblico per potenziamento aeroporto

Firenze. Gino Bartali : una bici contro il fascismo : Si terrà in occasione del Giorno della Memoria, domenica 27 gennaio alle 18 nella sala ex Leopoldine, in piazza Tasso,

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Scandicci è la prima semifinalista nonostante il ko contro Firenze : Samsung Galaxy A Coppa Italia: la Savino del Bene Scandicci è la prima semifinalista, sconfitta indolore per 2-3 contro il Bisonte Firenze e pass staccato per le Finali di Verona. Domenica su LVF TV Igor e Imoco, chiude lunedì UYBA-èpiù Pomì La Savino del Bene Scandicci è la prima semifinalista della Samsung Galaxy A Coppa Italia, le ragazze del patron Nocentini, seppur sconfitte per 2-3 nella gara di ritorno dei quarti di finale contro ...

Firenze. Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un’auto 8 feriti : E’ di otto feriti il bilancio di uno Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un’automobile. L’incidente è

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - Scandicci vince in trasferta contro Firenze : IL TABELLINO - IL BISONTE Firenze - SAVINO DEL BENE Scandicci 1-3 , 18-25 25-18 16-25 22-25, IL BISONTE Firenze: Candi 2, Dijkema 1, Sorokaite 14, Popovic 6, Lippmann 12, Daalderop 16, Parrocchiale , ...

Firenze : carabiniere condannato per violenza sessuale - il giudice : "Il rapporto c'è stato - ed era contro la volontà della ragazza" : L'appuntato Marco Camuffo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi. Le motivazioni della sentenza: "Non poteva non sapere che le due studentesse avevano bevuto"

VIDEO Casalmaggiore-Firenze volley - flash-mob contro la discriminazione femminile per la Supercoppa di calcio : Momento toccante al PalaRadi di Cremona durante Casalmaggiore-Firenze, match valido per la 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le due squadre, in sintonia con la Lega volley femminile, si sono schierate contro la discriminazione delle donne, in particolar modo riguardo alle limitazioni di genere poste in occasione della Supercoppa Italiana di calcio che si giocherà mercoledì prossimo a Jeddah (Arabia Saudita) tra Juventus e Milan. ...

Controlli a Firenze - Cc minacciati : ANSA, - Firenze, 10 GEN - Momenti di tensione durante un controllo dei carabinieri al parco delle Cascine, a Firenze. Un 32enne del Ghana, infastidito dalle verifiche, ha inveito contro i militari e ...

La casa di carta 3 - riprese a Firenze : l’incontro tra Professore e Berlino VIDEO : La casa di carta a Firenze, VIDEO delle riprese: l’incontro tra il Professore e Berlino Venerdì 4 gennaio la produzione de La casa di carta ha fatto tappa a Firenze per un giorno di riprese. Cameraman e attori hanno girato in due luoghi caratteristici della città fiorentina: piazza del Duomo e piazzale Michelangelo. Presenti sul […] L'articolo La casa di carta 3, riprese a Firenze: l’incontro tra Professore e Berlino VIDEO ...

Scontro tra ultrà all'Autogrill sull'A1 a Firenze. Salvini - in galera - mai più allo stadio : Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman. ...