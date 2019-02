Festa di Sant’Agata | temporale su Catania | Cerei in Cattedrale

meteoweb.eu

: A #Catania il via alla festa di #SantAgata - TgrSicilia : A #Catania il via alla festa di #SantAgata - catanese5stelle : S. Agata, tuoni fulmini e saette sulla festa: processione 'veloce' e candelore in 'ritirata' - ciccioetna : S. Agata, tuoni fulmini e saette sulla festa: processione 'veloce' e candelore in 'ritirata' -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Le Candelore,in legno chi sfilano in onore dellaper Sant’Agata, Patrona di, hanno incontrato, sin dall’inizio della processione, gravi problemi relativi alla sicurezza dovuti alla pioggia, subito segnalati al Comitato organizzatore che ,constatato i rischi, ha accolto la richiesta dei portatori di interrompere la loro uscita.si sono fermati quindi in piazza dei Martiri dove sono stati immediatamente coperti con dei teli e vigilati dalla Polizia Municipale. Durante la giornata il Comitato ha prospettato ai responsabili delle Candelore alcune ipotesi: il mantenimento della collocazione in piazza dei Martiri; lo spostamento deiin corso Sicilia, sotto i portici, per avere un maggiore riparo; la collocazione inNon avendo avuto indicazioni o gradimenti particolari da parte dei presidenti rispetto queste tre ipotesi, le ...