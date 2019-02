Fed | Trump valuta nomina di Cain

Fed : Trump punta su Cain - «fan» del gold standard - accusato di molestie - : Ancora: «Non ho mai letto come la Fed definisca l'overheating», un'economia in preda a eccessi. È un concetto che «dovrebbe essere definito». Kudlow nei giorni precedenti aveva oltretutto precisato ...

Usa - Federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown più lungo della storia. Per gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Trump ha minacciato che lo “shutdown” del governo Federale potrebbe prolungarsi per «mesi o anni» : Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che lo shutdown del governo federale – cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali – in corso da circa due settimane potrebbe prolungarsi per «mesi o anni». Lo ha detto durante una

Powell - Fed - 'resiste' a Trump. Spiragli sui dazi tra Usa e Cina - le Borse recuperano : La Casa Bianca parla di corsa all'occupazione e, dipingendo un'economia americana forte, dice senza mezzi termini: 'non c'è recessione in vista'. - Apple 'perde' 9 miliardi dagli iPhone e dà la colpa.

Powell - Fed - : " Non mi dimetto se il presidente Trump dovesse chiedermelo" : Powell afferma che non si dimetterà se il presidente Trump dovesse chiederglielo. L'attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato inviato insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e ...

Trump - la Fed e il regalo offerto alle banche : Trump attacca la Fed, preparando il capro espiatorio nel caso di recessione, ma tace sul regalo che la Fed fa da dieci anni alle banche, pagando le riserve. È un bell’esempio di...

Trump? Ormai un pugile suonato Solo la Fed può far tornar il Toro : Wall Street? +4,98% per il Dow Jones e +5,84% per il Nasdaq nella seduta del 26 Dicembre, rialzi roboanti, segni più così scintillanti non si vedevano dal marzo del 2009 il periodo che dava inizio alla rinascita e alla grande cavalcata dopo la grave crisi del 2008 Segui su affaritaliani.it

Bond oggi : può Trump fare un golpe alla Fed? Scenario da incubo : Considera infatti inaccettabile l'ipotesi di una politica monetaria trasformata in strumento di breve termine, trascurando gli obiettivi di stabilizzazione dell'economia nel medio/lungo termine. Se ...

Donald Trump - è guerra aperta contro la Fed : Su Twitter Trump aveva inoltre già affermato che 'l'unico problema della nostra economia è la Fed: non sente il mercato'. 'La Fed è come un potente golfista che non può mandare in buca perché non ha ...

Trump tra Fed - Messico e Corea : antologia dei tweet presidenziali di Natale : ...la costruzione del muro 2/17 I tweet di Trump / Il lavoro svolto dal Governo 1/17 I tweet di Trump La guerra in Iraq «Non dovrebbe essere compito dell'America sostituire i regimi di tutto il mondo. ...

Trump : «Povero me - sono solo». E attacca tutti : dalla Fed a Babbo Natale : Il presidente bloccato alla Casa Bianca dallo stallo sul bilancio twitta per ore. E al telefono con un bambino smonta l’unica fake news che non doveva smascherare

Crolla la Borsa di Tokyo : -5 - 01%. Pesa la guerra Trump-Fed : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che ha terminato la seduta con una flessione del 5,01% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti... Segui su affaritaliani.it

