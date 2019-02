Facebook compie 15 anni | gli sportivi con più fan Valentino Rossi leader LE FOTO

Auguri Facebook - il celebre social gratuito compie 15 anni : L'ultimo trimestre ha dimostrato la compattezza di fondo del mondo legato all'azienda di Zuckerberg, con un utile netto che non si vedeva da anni . Vedremo come proseguirà la parabola di Facebook e, ...

Facebook compie 15 anni tra successi - scandali e troppa disinvoltura sulla privacy : Facebook oggi compie 15 anni. Gli attuali 2,2 miliardi di utenti attivi che ha nel mondo forse non ricordano che il 4 febbraio 2004 il figlio di un noto dentista e una psichiatra, in una delle camere del dormitorio di Harvard, ha dato il via a una rivoluzione che è stata paradigmatica per la storia del Web. Mark Zuckerberg, evidentemente un po’ fuori dai giri universitari che contano, ha immaginato una piattaforma che agevolasse rapporti e ...