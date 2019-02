Fabio Fazio dopo l’attacco di Di Battista, racconta di voler emigrare lontano dall’Italia

blogitalia.news

(Di martedì 5 febbraio 2019)e il suo sfogol’attacco di Alessandro Digli screzi con Salvini sui compensi (“guadagna in mese quanto io in un anno”) e sullo sgombero del Cara di Castelnovo, anche Diha inserito il conduttore nella lista di stipendi che la Rai dovrebbe tagliare. “È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo – ha detto Dibba – Qua i sacrifici li fanno tutti tranne i politici o i conduttori RAI pagati con denaro pubblico che sono giornalisti, ma non hanno contratti da giornalisti”. E così, nell’ultima puntata di Che Tempo che Fa, durante l’intervista a Claudio Baglioni in vista del lancio del Festival di Sanremo,si è lasciato sfuggire una amara battuta: “Sto pensando di espatriare”.Non è chiaro sefaccia davvero sul serio. Sul suo ...