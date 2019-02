Eurosport lascia Premium | ora restano solo canali Mediaset

Eurosport lascia (in anticipo) Mediaset Premium : Eurosport Procede lo “smantellamento” di Mediaset Premium. Nata nel 2005 come piattaforma a pagamento per il calcio, in diretta concorrenza con Sky, oggi del mondo del pallone e in generale dello sport non vi resta più niente (rimane la sola possibilità di accedere ai contenuti di DAZN). Dopo la chiusura di Premium Sport nell’agosto scorso, si spengono ora anche i due canali di Eurosport. Mediaset e Discovery, infatti, hanno ...