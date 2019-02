nuovouniverso

: Esiste la telecinesi? Vediamo le prove scientifiche @NuovoUniverso - NuovoUniverso : Esiste la telecinesi? Vediamo le prove scientifiche @NuovoUniverso -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Laè la capacità di spostare oggetti inanimati a volontà : per trasformare un ago della bussola, per spostare oggetti nell’aria, per piegare oggetti metallici, per estinguere a distanza la fiamma di una candela. Tra i fenomeni psico-fisici: chiaroveggenza, telepatia e altri, il fenomeno dellaè uno dei più intriganti. Queste abilità paranormali …