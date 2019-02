Emiliano Sala | trovato un corpo tra i rottami dell' aereo Il dolore del papà | «Sono

Emiliano Sala è morto : ritrovato aereo con cadavere all’interno : Emiliano Sala è morto : ritrovato aereo con cadavere all’interno Un viaggio apparentemente tranquillo trasformatosi in una tragedia. Si tratta del volo che avrebbe dovuto portare, con un piccolo aereo privato, il calciatore Emiliano Sala da Nantes a Cardiff a seguito del trasferimento del giocatore classe 1990 nel nuovo club. Emiliano Sala , ricerche affidate a David Mearns Una rotta che nella serata del 21 gennaio 2019, non ...

Trovato il relitto dell'aereo di Emiliano Sala - avvistato un corpo : Londra - Un primo corpo umano è stato individuato oggi fra i rottami del piccolo aereo da turismo inabissatosi nei giorni scorsi nella Manica con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala , in via ...

Avvistato un corpo nel relitto dell'aereo di Emiliano Sala : Un primo corpo umano è stato individuato oggi fra i rottami del piccolo aereo da turismo inabissatosi nei giorni scorsi nella Manica con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala (in via di trasferimento dal Nantes al Cardiff City) e il pilota David Ibbotson. Lo riferisce l'Air Accident Investigation Branch dell'isola di Guernsey.Ieri era stato annunciato il ritrovamento del relitto del Piper da parte del team di soccorritori privato ...

Ritrovato l’aereo di Emiliano Sala : rinvenuto un corpo tra i rottami in fondo al Canale della Manica : Nell’aereo scomparso dai radar lo scorso 21 gennaio, e localizzato ieri sul fondo del Canale della Manica , è stato rivenuto un corpo : lo hanno riferito gli investigatori britannici. “Tragicamente in un video ripreso dal Rov (sottomarino a comando remoto) e’ visibile un occupante tra i rottami “, ha spiegato l’Air Accident Investigation Branch. Il Piper Malibu sul quale viaggiava il calciatore argentino di origini ...

Ecco come è stato ritrovato l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala. La disperazione dell’agente : “Se non gli avessi permesso di tornare a Nantes - sarebbe ancora con noi” : l’aereo sul quale viaggiavano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e il pilota inglese David Ibbotson è stato ritrovato in fondo alla Manica. I due sono dispersi da quella tragica sera del 21 gennaio, quando il Piper Malibu su cui viaggiavano è improvvisamente sparito dai radar dopo la richiesta di scendere da 5.000 a 2.300 piedi, e sono considerati ormai morti. La Polizia di Guernsey aveva interrotto le ricerche 3 giorni ...