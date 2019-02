Edilizia | al via sondaggio per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici

Sardegna - salviamo le dune di Chia dall’Edilizia. Come? Comprandole : In un periodo in cui si assiste purtroppo al triste spettacolo dello Stato che aliena beni del demanio e cioè di noi tutti, ai parchi che invece di tutelare mirano a fare business con la natura, ai beni comuni che vengono sacrificati a favore degli interessi privati come avviene con i porti turistici; in un periodo in cui accade tutto questo, ben venga che proprio dei privati si preoccupino di preservare per le future generazioni dei paesaggi ...