Douglas Costa | incidente stradale | come sta? Ultime notizie Juventus | tamponamento sulla

Douglas Costa - terribile incidente per lo juventino : miracolato - com'è ridotta l'auto : incidente d'auto questa mattina per il giocatore della Juventus, Douglas Costa. La macchina su cui viaggiava, una Jeep Grand Cherokee, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata con una Punto ...

Juventus - disavventura automobilistica per Douglas Costa : il calciatore è illeso : Non ci sono buone notizie per Douglas Costa. Infatti, il brasiliano sabato ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare e oggi ha vissuto un'altra disavventura. Douglas Costa si trovava in autostrada è ha avuto un piccolo incidente mentre era sulla sua auto. Il giocatore della Juventus stamane intorno alle 11:15 si trovava sulla A4 ed era alla guida della sua Jeep Cherokee. Costa non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che era ...

Brutto incidente per Douglas Costa - distrutta l’auto su cui viaggiava il bianconero : Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente vicino Vercelli: l’auto dell’ala destra della Juventus è distrutta, ma il brasiliano starebbe bene Douglas Costa è stato coinvolto poco fa in un Brutto incidente in autostrada. In zona Santhià, vicino Vercelli, l’auto del calciatore della Juventus, una Jeep Cherokee, si è scontrata con una Fiat Punto. Il calciatore, secondo le prime indiscrezioni rese note da Corriere.it, ...

Juventus - Douglas Costa coinvolto in un incidente d’auto : Nuove noie in casa Juventus. In mattinata Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale.Spavento a Torino, sponda bianconera. Nella mattinata di oggi, lunedì 4 febbraio 2019, Douglas Costa è rimasto vittima di un incidente stradale. Come riportato su La Sesia, sul tratto di autostrada tra Livorno Ferraris e Santhià, Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale anche se sono ancora da chiarire le dinamiche. Sul posto ...

Infortunio Douglas Costa : ecco quando rientrerà il brasiliano : Infortunio Douglas Costa – Continua a perdere pezzi Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus sta infatti attraversando un periodo non semplice tra risultati e infortuni dei propri giocatori. Dopo aver perso parte della difesa con gli infortuni di Bonucci e Chiellini, adesso anche Douglas Costa si è aggiunto alla lista. Il danno al brasiliano non […] L'articolo Infortunio Douglas Costa: ecco quando rientrerà il brasiliano ...

Juventus a riposo dopo il Parma - ma in ansia per Douglas Costa e Bernardeschi : Quella di oggi per la Juventus è una domenica di relax e di riflessione. Infatti, dopo il 3-3 contro il Parma i bianconeri godranno di due giorni di riposo, visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì. In queste ore però la Juve è in ansia per le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il campo a causa di acciacchi fisici. Il brasiliano è uscito ...

Infortunio Bernardeschi e Douglas Costa : le ultime in casa Juve : Infortunio Bernardeschi Douglas Costa – E’ un periodo non fortunato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo gli infortuni in difesa di Bonucci e Chiellini sono arrivati anche quelli di Douglas Costa e Bernardeschi. Situazioni da monitorare dunque in casa Juventus. Oltre agli infortuni dei difensori, nella partita contro il Parma vanno contati anche i potenziali stop di Douglas […] L'articolo Infortunio Bernardeschi e ...