Docenti scuola d’infanzia: come ottenere l’Ape sociale

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Lavorarenelladell’infanzia è assolutamente gravoso e usurante. Fortunatamente, per questi soggetti l’aperappresenta una preziosa via d’uscita. Grazie a questa misura è possibile contrastare il fenomeno del burnout con conseguenze devastanti sullo stato fisico e psichico. Ma vediamo quali sono i requisiti e le modalità di accesso a questa formula di pensionamento anticipato.La circolare del MiurLo scorso 1 febbraio il Miur ha emanato la circolare n. 4644 fornendo indicazioni in merito all’accesso alle forme di pensione anticipata (quota 100, opzione donna e anticipata), previste dal decreto n. 4/2019. All’interno si trovano le informazioni per usufruire dell’Ape, trattamento riservato ai lavori gravosiquello dell’insegnamento nelladell’infanzia.RequisitiPer accedere al...