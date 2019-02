Disagio giovanile nelle scuole | Ainsped mette al centro Pedagogista e Educatore

Disagio giovanile : arriva App To Young - l’applicazione che dialoga coi ragazzi : Si chiama App To Young ed è un’applicazione che dialoga con i ragazzi per aiutarli ad affrontare il loro Disagio. Al di là dello schermo del cellulare, un team di psicologi qualificati è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ascoltare, aiutare e indirizzare chi vive un momento difficile. E’ gratuita, di facile utilizzo e sempre attiva. l’applicazione è stata realizzata dall’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus e dall’Ospedale Pediatrico ...