Di Battista | il “Tafazzi” della politica estera

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Le parole di Alessandro Disulla drammatica situazione in Venezuela sono gravemente inesatte,mente scorrette e istituzionalmente dannose per la Repubblica Italiana.Esse rappresentano in modo plastico la superficialità con cui si maneggiano vicende delicate (che stanno costando sofferenze a migliaia di persone in quel meraviglioso paese, sprofondato in una crisi economica spaventosa a causa delle scelte scellerate del suo governo che opera negando i principi essenziali dello Stato di diritto) e non fanno minimamente onore ad uno dei protagonistinostra vitaDiinfatti non dovrebbe continuare a comportarsi come un Masaniello senza peso e responsabilità, visto che ricopre un ruolo di primo piano nel movimento che ha raccolto la maggioranza relativa dei consensi alle ultime elezioni e che disponequota più grande dei ...