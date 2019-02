Delia Duran accusa il marito | “Mi ha picchiata e mi ha trascinata per le scale | voleva

Domenica Live - Delia Duran : "Il mio ex marito mi ha picchiata" la replica : "I suoi lividi sono finti" (VIDEO) : Puntata complicata a Domenica Live. Barbara d'Urso - che oggi ha risposto per le rime al concorrente di Saranno Isolani John Vitale per le offese scritte sui social network - ha ospitato la nuova fidanzata di Alex Belli, Delia Duran.La modella è in studio per denunciare delle presunte violenze che il suo ex marito avrebbe commesso su di lei. sono state mostrate alcune forti immagini in cui Delia e l'uomo litigano furiosamente, lei vuole ...

Alex Belli e la nuova fidanzata Delia Duran : passione alle stelle : Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran Archiviata Mila Suarez, Alex Belli continua a vedere Delia Duran. Tra una prova e l’altra di Men in Italy-The Musical Fashion Show, lo spettacolo che lo vede protagonista a teatro con Iva Zanicchi e Bianca Atzei, Alex non trascura la nuova fidanzata. […] L'articolo Alex Belli e la nuova fidanzata Delia Duran: passione alle stelle proviene da Gossip e Tv.

CR4 - La Repubblica delle Donne – Chi è Delia Duran? Età - altezza e curiosità sulla sexy valletta bruna di Chiambretti [GALLERY] : Delia Duran è la sexy valletta bruna del programma ‘CR4, La Repubblica delle Donne’ proposta da Chiambretti a Baglioni per Sanremo 2019 Balla sul palco di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’ al fianco di Raffaella Di Caprio, lei è Delia Duran splendida valletta bruna di Piero Chiambretti. La meravigliosa 30enne venezuelana è approdata in Italia per trovare successo e grazie alle sue forme mozzafiato e alla sua ...