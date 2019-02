Davide Casaleggio | affari d' oro con il M5s al governo | ecco quali nuovi contratti ha

Davide Casaleggio - ecco quanto incassa ogni mese il monarca M5s : Chiamare "riservatezza" il silenzio ieratico in cui vive abbottonato Davide Federico Dante Casaleggio, 43 anni, erede per vincolo di sangue - come si addice ai casati reali - di Gianroberto Casaleggio, cervello politico dei grillini che per conto loro non ne hanno, sarebbe una sorta di eufemismo. C'