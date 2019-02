Contro i cambiamenti climatici | scienziati al lavoro per creare una super pianta in grado

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : atlete a Cortina Contro i cambiamenti climatici : Le atlete di sci alpino in gara a Cortina per la tappa di Coppa del mondo indosseranno una scritta sul petto contro i cambiamenti climatici ”Le atlete in gara nella tappa di Coppa del mondo di sci femminile a Cortina avranno scritto sul petto: ”Save our planet. Stop climate change”. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante, un mese dopo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, perché crediamo che gli ...

Cop24 - dagli Usa alla Russia in 4 Contro l’accordo finale : chiusura della conferenza sui cambiamenti climatici verso il rinvio : A Cop24 , la conferenza internazionale sul clima in corso a Katowice, in Polonia, qualche giorno fa sono arrivati anche i ministri per portare la negoziazione nella parte finale , ma il grande assente rimane l’accordo . Una situazione di stallo che farà probabilmente slittare la chiusura della conferenza di almeno un giorno e che di certo aggiunge preoccupazioni per gli esiti già trab alla nti della Cop24 . D alla conferenza dovranno uscire le linee ...

Agricoltura : Emilia Romagna in prima linea in Ue per i progetti Contro i cambiamenti climatici : Dal risparmio di acqua per l’irrigazione dei campi all’ottimizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti, passando per la messa a punto di nuovi metodi per la conservazione e il miglioramento della fertilità dei terreni e la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera causate dagli allevamenti. La Regione Emilia-Romagna è in prima linea in ambito nazionale ed europeo nelle politiche per la prevenzione e il contrasto degli ...