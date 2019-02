Continua il sogno Champions per l’Atalanta | contro il Cagliari basta Hateboer | Milan a -1 ...

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se Continuano gli insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Trivelle - Salvini : “E’ inutile Continuare a dire no al carbone - l’Italia ha bisogno di energia che costi meno” : “Abbiamo trovato una mediazione che tutela l’ambiente e le coste ma permette a chi sta lavorando di continuare e salva migliaia di posti di lavoro“. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a un gazebo a Milano, sulle Trivelle. “L’Italia ha bisogno di energia che costi meno, non si può dire no al gas, no al metano, no al carbone, no al petrolio, no al nucleare“, ha ...

Dove Saremo Under 19 : Vanchiglia - per Continuare il sogno : Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale . Hai visto la nuova sezione dedicata alle statistiche individuali ? Focus ...

Australian Open 2019 : Kvitova-Collins prima semifinale femminile. La ceca domina Barty - Continua il sogno dell’americana : La prima semifinale femminile degli Australian Open 2019 vedrà opposte Petra Kvitova e Danielle Collins. La ceca torna tra le prime quattro a Melbourne dopo quell’unica volta datata 2012, quando perse da Maria Sharapova; mentre l’americana non si era mai spinta così avanti in un torneo dello Slam, anche perchè proprio in Australia ha raccolto le prime vittorie in un Major. Era la grande rivincita della finale di Sydney ed invece ...

Napoli - Continua il sogno Cavani : potrebbe arrivare a giugno : Il Napoli sarà sicuramente grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, visto che gli azzurri vogliono cercare di ridurre il gap dalla Juventus e per farlo sarà necessario almeno un grande colpo. Il reparto che potrebbe subire maggiori modifiche è quello dell'attacco, visto che il passaggio al 4-4-2 rende necessario un innesto a prescindere dato che in quel ruolo, attualmente, a disposizione del tecnico, Carlo Ancelotti, ...