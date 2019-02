Che tempo che fa | clamoroso sfogo di Fabio Fazio dopo gli attacchi di Di Battista | lascia

Che tempo che fa - Roberto Fico assedia Matteo Salvini : mira a un governo col Pd? : Di Laura Boldrini ha l'ossessione che nutre nei confronti di Matteo Salvini, di Gianfranco Fini invece ha la tendenza ad avversare il governo al quale teoricamente appartiene. Si parla di Roberto Fico, protagonista di un clamoroso show anti-Salvini nello studio di un soddisfatto Fabio Fazio, a Che t

Claudio Baglioni a Che tempo che fa : "Il Festival viene tirato per la giacchetta - voglio dirottarlo all'armonia" : Mancano ormai meno di 48 ore alla partenza ufficiale della 69ma edizione del Festival di Sanremo e come da tradizione, anche quest'anno esattamente come lo scorso, nella domenica che precede la settimana 'santa' dell'evento, a Che tempo che fa viene ospitato il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Claudio Baglioni. E' la sua prima apparizione dopo una settimana di passione che lo ha visto al centro della polemica sul ...

CLAUDIO BAGLIONI A Che tempo CHE FA/ L'attesa per Sanremo del 'dirottatore' artistico : In collegamento da Sanremo, dove partirà martedì il Festival, CLAUDIO BAGLIONI è ospite della trasmissione Che TEMPO che fa

Salvini e il caso Diciotti - Fico a Che tempo che fa : 'Se riguardasse me chiederei di essere processato' : 'Semmai arrivasse a me una richiesta della magistratura nei miei confronti per qualsiasi questione, pregherei la Camera di mia appartenenza di dare l'autorizzazione senza se e senza ma', risponde ...

Che tempo CHE FA/ Ospiti e anticipazioni : Fico parla di migranti e Tav - 3 febbraio - : Che TEMPO che fa, diretta e Ospiti: Roberto Fico risponde alle domande di Fabio Fazio. Previste le presenze di Claudio Baglioni ed Emma

Maltempo - torrenti in piena : chiuso qualChe ora il ponte di Laterina : Il forte Maltempo che si è abbattuto ieri sulla Toscana ha avuto effetti anche sulla provincia di Arzezo, sia pure assai attenuati rispetto a quanto è accaduto altrove. In città ha piovuto per l'...

“Che tempo che fa” – Sedicesima puntata del 3 febbraio 2019 – Roberto Fico - Emma - Claudio Baglioni tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sedicesima puntata del 3 febbraio 2019 – Roberto Fico, Emma, Claudio Baglioni tra gli ...

A «Che tempo che Fa» ospiti Claudio Baglioni e Roberto Fico - : Tra Sanremo e la politica, saranno Claudio Baglioni e Roberto Fico gli ospiti principali di domenica 3 febbraio su Rai1 alle 20.35 di Che Tempo che Fa , il talk show condotto da Fabio Fazio . E se con il presidente ...

Cinquant’anni e non sentirli : da Jennifer Lopez a Cate BlanChett - le dive immuni dal tempo : Jennifer LopezJennifer AnistonJennifer AnistonCatherine Zeta JonesCatherine Zeta JonesCate BlanchettCate BlanchettRenée ZellwegerRenée ZellwegerIl 1969, l’anno in cui Neil Armstrong ha messo piede sulla Luna, l’anno di Woodstock e dell’amore libero. L’anno in cui Jennifer Lopez è venuta al mondo, portandosi appresso alcune delle più amate dive di Hollywood. JLo, il 24 luglio prossimo, spegnerà cinquanta candeline, ma, a guardare le foto datate ...

Che tempo che fa - l'anticipazione su Fabio Fazio : agguato in diretta - colpo di mortaio su Matteo Salvini : Useranno Fabio Fazio e Che tempo che fa per sparare un colpo di mortaio al governo in diretta tv. Il piano degli ortodossi del M5s è delineato dal retroscena del Corriere della Sera che descrive un ...

Che tempo che fa - Fazio svelato da Frassica : 'Con lui vietato toccare certi temi - guardate i suoi ospiti' : La verità, scomoda, su Fabio Fazio . È Nino Frassica a svelare cosa succede dietro le quinte di Che tempo che fa , e non dev'essere sempre molto piacevole: 'Lui non vuole sapere nulla, si fida, però ...

Che tempo che fa - Fazio svelato da Frassica : "Con lui vietato toccare certi temi - guardate i suoi ospiti" : La verità, scomoda, su Fabio Fazio. È Nino Frassica a svelare cosa succede dietro le quinte di Che tempo che fa, e non dev'essere sempre molto piacevole: "Lui non vuole sapere nulla, si fida, però ci sono dei tempi tecnici, non si possono toccare certe situazioni, mentre con la radio vado in totale

Claudio Baglioni a Che tempo che fa/ Il direttore artistico del Festival di Sanremo ospite da Fabio Fazio : Claudio Baglioni ospite di Che tempo che fa con Fabio Fazio, dal Festival di Sanremo 2019 alle ultime polemiche prima dell'inizio.

Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni di stasera 3 febbraio : Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 3 febbraio Questa sera, a Che tempo che Fa, primo fra gli ospiti Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati. Spazio dunque all’attualità e alla politica, ma anche alla musica e allo spettacolo con l’intervista esclusiva a Claudio Baglioni. A pochi giorni dalla prima serata di Sanremo 2019, Fabio Fazio dedicherà parte della puntata di questa sera ai retroscena e alle ...