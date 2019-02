Che fuori tempo che fa Anticipazioni | gli ospiti di stasera 4 febbraio 2019

Terremoto Centro Italia - la denuncia : “La Regione MarChe destina 30 milioni di euro dell’Ue ai paesi fuori dal cratere” : Francesco Pastorella, coordinatore del comitato “Terremoto Centro Italia“, è intervenuto ai microfoni di “Un giorno da ascoltare” su Radio Cusano Campus con Arianna Caramanti e Misa Urbano, e ha dichiarato: ”I fondi europei sono collocati nell’Asse 8, dedicato alla prevenzione sismica e idrogeologica e al miglioramento dell’efficienza energetica e alla ripresa socio economica per i paesi colpiti dal sisma. La Regione ...

Matteo Salvini - il complottone : non solo toghe - ecco i nemici (interni ed esterni) Che lo vogliono far fuori : È l' uomo da battere. Logico dunque che, ogni giorno, Matteo Salvini trovi sulla sua strada nuovi nemici e avversari. Alcune volte volte si tratta di insospettabili. È il caso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, beccato in un fuorionda in cui, per farsi amica Angela Merkel, parla male del

Live Napoli-Sampdoria 2-0 Fuori anChe Insigne : c'è Verdi : Lavoro e concentrazione. Ancelotti ha parlato nei giorni scorsi alla squadra, ha chiarito le proprie idee e chiesto una reazione. Adesso, però, contro la Sampdoria, serve soltanto tornare alla...

Striscia la Notizia - Sanremo e Baglioni sbugiardati : "Altro Che censura - perché hanno fatto fuori Carone" : Altro che censura al Festival di Sanremo. Dietro la decisione di Claudio Baglioni di escludere Pierdavide Carone e i Dear Jack dalla kermesse all'Ariston ci sarebbe una motivazione molto più prosaica. Secondo Roberto D'Agostino, che sarà intervistato da Jimmy Ghione a Striscia la Notizia in onda sab

Pensione anticipata Quota 41 per tutti : perché molti restano fuori : Pensione anticipata Quota 41 per tutti: perché molti restano fuori Cause esclusione Quota 41 precoci Quota 41 per tutti è il traguardo finale, ha detto più volte il vicepremier Matteo Salvini a proposito della riforma pensioni che si va delineando. Tra le forme di Pensione anticipata, Quota 41 è già realtà, ma solo per alcune categorie di soggetti. E non è detto che sia facile accedervi, anzi. Sono in molti a restarne fuori, in attesa di ...

Caso Mayorga - parla l’hacker Che ha svelato il presunto stupro di Cristiano Ronaldo : “è il mio idolo - ma fuori dal campo…” : Rui Pinto, l’hacker che di Football Leaks che ha riportato alla luce il presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathleen Mayorga, svela di essere stato contattato dagli investigatori di Las Vegas Arrestato in Ungheria, adesso teme per la sua vita in Caso di estradizione in Portogallo. Rui Pinto, la talpa di Football Leaks, che sotto lo pseudonimo di ‘John’ ha portato alla luce circa 70 milioni di documenti ...

Silvia Mazza - Il grande bluff. Parchi arCheologici siciliani fuorilegge : ... eliminando del tutto la componente politica, invece che accelerare per dotarsi di un organo consultivo con riconosciute personalità del mondo della cultura, ha preso a decretare i nuovi Parchi, a ...

L'Inter fuori anChe dalla Coppa Italia - nuova delusione nerazzurra : Ieri sera L'Inter è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia da parte di una Lazio che ha praticamente dominato per larghi tratti la partita, vincendola poi ai calci di rigore dopo un finale al cardiopalma. L'Inter ha ancora una volta deluso la propria tifoseria che quest'anno si aspettava molto, visti i proclami di inizio stagione e l'allestimento in estate di una rosa importante, con acquisti di spessore. anche ieri sera L'Inter è ...

Gerald Belz - 18 anni - muore assiderato fuori dall'Università a causa del vortice polare Che sta imperversando negli Usa : Uno studente americano dell'Università di Iowa, Gerald Belz, 18 anni, è morto a causa dell'ondata di freddo che si è abbattuta sugli Stati Uniti. Il giovane è stato trovato privo di conoscenza nei pressi del dormitorio dell'edificio universitario ed è deceduto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale.Stando a quanto riportato dal New York Times il decesso sarebbe stato causato dalle bassissime ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima manChe. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...

Il fuorionda del premier Conte (su Salvini) Che imbarazza il governo : Il video integrale del colloquio informale tra il premier italiano e la cancelliera tedesca a Davos è andato in onda a...

Shopper fuorilegge - sequestrati a Gianturco 3 quintali di sacChetti : I controlli della Polizia Municipale di Napoli - Unità Operativa Tutela Ambientale -, volti a verificare il rispetto della normativa ambientale che disciplina la commercializzazione dei sacchetti per ...

INFORTUNIO NEYMAR - FUORI DUE MESI E MEZZO : SALTA LA CHAMPIONS/ Psg - ko per il ManChester : ma niente operazione : Nuovo INFORTUNIO per NEYMAR dopo quello che ne aveva messo a repentaglio la presenza al Mondiale: Psg senza O'ney per due MESI e MEZZO, ma l'operazione...

Che fuori tempo che fa - Maurizio Crozza : 'Matteo Salvini deporta immigrati'. E Fabio Fazio resta muto : Nello studio di Fabio Fazio , a Che fuori tempo che fa di lunedì 28 gennaio, il bersaglio grosso è ovviamente Matteo Salvini , al centro del caso Sea Watch e colpito dalla richiesta di rinvio a ...