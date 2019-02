Cento posti di lavoro nell’oil & gas | Bonatti cerca laureati

wired

(Di lunedì 4 febbraio 2019)giovanie diplomati in discipline tecnico/ingegneristiche, da assumere nei prossimi due anni ed impiegare in alcuni dei più importanti progetti al mondo per il settore oil; gas: dal Mozambico al Canada, passando per la Germania e il Medio Oriente. Lil’azienda parmenseÈ questo l’ambizioso progetto100’s presentato oggi dall’omonima azienda di Parma, solutions provider per i servizi di ingegneria, costruzione e operation; maintenance nel settore dell’oil; gas. “Stiamondo i 100 profili che costruiranno il futuro della nostra azienda, oltre che il loro percorso lavorativo”, spiegano daTra le caratteristiche ideali dei candidati cheselezionerà collaborando con il colosso del recruitment Adecco, spicca la disponibilità a essere da subito impiegati nelle aree operative di Africa, Medio Oriente, ...