Cento posti di lavoro nell’oil & gas : Bonatti cerca laureati : Cento giovani laureati e diplomati in discipline tecnico/ingegneristiche, da assumere nei prossimi due anni ed impiegare in alcuni dei piu` importanti progetti al mondo per il settore oil & gas: dal Mozambico al Canada, passando per la Germania e il Medio Oriente. Li cerca l’azienda parmense Bonatti. E` questo l’ambizioso progetto Bonatti 100’s presentato oggi dall’omonima azienda di Parma, solutions provider per i servizi di ...