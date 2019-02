Calendario Mondiali sci alpino 2019 | orari e programma giorno per giorno Come seguirli

Short track - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dall’8 al 10 marzo andranno in scena sull’anello di ghiaccio i Mondiali 2019 di Short track a Sofia (Bulgaria). Una tre giorni di gare che chiuderà la stagione dei pattini veloci e che regalerà tante emozioni. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene e con l’incognita Arianna Fontana: ci sarà la campionessa olimpica dei 500 metri? Se lo chiedono un po’ tutti. Di sicuro gli azzurri ...

Speed skating - Mondiali singole distanze 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Siamo giunti al momento più importante della stagione dello Speed skating: i migliori atleti del panorama mondiale si daranno appuntamento sull’ovale di Inzell, uno dei più rapidi d’Europa, per i Mondiali su singole distanze. In Germania la rassegna si terrà da giovedì 7 a domenica 10 febbraio. La diretta streaming dell’evento sarà assicurata da ISU TV. Mondiali singole distanze Speed skating Inzell (Germania) Giovedì 7 dalle ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (4 febbraio) : programma - orari e tv. Il Calendario completo e gli italiani in gara : Finalmente si incomincia! oggi, lunedì 4 febbraio scattano ufficialmente i Mondiali di sci alpino di Are 2019. Sulla pista denominata Olympia si inizierà con la prima prova della discesa libera femminile, che si disputerà nella giornata di domenica. La seconda prova in programma sarà di scena mercoledì 6 e sarà seguita giovedì 7 dalla prova di discesa valevole per la combinata. Per i colori italiani saranno in pista Sofia Goggia, che proverà a ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutte le gare giorno per giorno : Ci siamo! Domani prenderà il via il lungo programma dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) fino al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Il Calendario prevede ovviamente la disputa di Tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi, con i campioni a caccia ...

Mondiali snowboard 2019 : data - diretta streaming tv e Calendario : Mondiali snowboard 2019: data, diretta streaming tv e calendario Dove vedere in tv o streaming Prima tappa dell’anno della Coppa del Mondo di snowboard 2019 e prima tappa della stagione per lo snowboard parallelo nel PSL che si terrà a Bad Gastein in Austria Martedì 8 Gennaio dalle 14.30. Esordio in stagione per il PSL dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo in cui l’Italia si è imposta su tutti con Roland Fischnaller. L’Italia si è ...

Mondiali sci nordico 2019 : date - Calendario e diretta streaming-TV. : Mondiali sci nordico 2019: date, calendario e diretta streaming-TV. Dove vedere i Mondiali di sci nordico I Mondiali di sci nordico 2019 si svolgeranno dal 20 Febbraio al 3 Marzo a Seefeld in Austria e vedranno dunque gli atleti di combinata, sci di fondo e salto darsi battaglia per conquistare la medaglia iridata nelle diverse specialità. L’Olympiaregion ospiterà la 52ma edizione dei Mondiali delle discipline di sci nordico. Ancora una volta ...

