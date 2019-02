Calcio | il Presidente Gravina e il futuro della Nazionale | “Necessario investire sui

Sassari Calcio - palla al presidente Roberto Fresu : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad una nuova sfida. Una gara difficile, come ogni partita lo è al fischio d’inizio. Da giocare contro un avversario tosto e per nulla arrendevole, come dicono prestazioni e classifica non certo le frasi fatte. A caccia del miglior risultato possibile, come è nel dna di chi fa sport e gioca a calcio e come sempre fatto da ogni singola pedina del team biancoceleste allenato da mister Stefano ...

Palermo Calcio - è caos : il nuovo presidente si dimette. E licenzia Foschi : Il Palermo calcio è nel caos. Una settimana dopo gli arresti domiciliari per l’ex patron Maurizio Zamparini, il nuovo presidente della squadra rosanero, Clive Richardson, annuncia il licenziamento del responsabile dell’area tecnica Rino Foschi. E con un messaggio inviato alla redazione di forzaPalermo.it, rinuncia inoltre alla carica di numero uno della società di viale del Fante. “Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile ...

Psg - il paradosso dell'Uefa : il presidente sotto inchiesta entra nell'Esecutivo. ''Miglioreremo il Calcio europeo'' : PARIGI - Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, rappresenterà presto l'ECA, European Club Association, nel Comitato Esecutivo della UEFA. Una decisione che farà discutere considerando che il club ...

Calcio - il presidente Gabriele Gravina sugli Europei 2020 : “Una chance per il Paese perché lascerà un’eredità importante” : E’ iniziato ufficialmente oggi il countdown verso gli Europei 2020, che per la prima volta nella loro storia avranno una struttura itinerante con 12 città coinvolte: Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. 500 giorni al Calcio d’inizio, che sarà dato il 12 giugno 2020 alla Stadio Olimpico della Città Eterna, e questa grande novità vorrà cercare di attirare ...

La risposta del Frosinone Calcio alle esternazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis : Crediamo quindi che il mondo del calcio in Italia non abbia bisogno di guru né di santoni. Ha bisogno di passione e di amore, ha bisogno di normalizzazione, ha bisogno di svelenire i comportamenti ...

Lotito - 'Milinkovic-Savic via per 160 milioni se...' / Calciomercato - Presidente della Lazio lancia un segnale : Claudio Lotito torna a parlare di Sergej Milinkovic-Savic e lo fa senza mezze misure citando un'offerta di 160 milioni di euro dell'estate scorsa

Calciomercato - il presidente del Boca ammette : “per Almendra parlo con l’Inter - già detto no al Napoli” : Boca Juniors, Almendra e Balerdi sono due dei gioielli della rosa che interessano a diversi club in Europa: il punto sul mercato Il presidente del Boca Juniors Angelici, ha fatto il punto su due suoi gioiellini. Almendra e Balerdi fanno gola a diversi club europei. “La situazione di Almendra è diversa da quella di Balerdi perché ad Almendra abbiamo rinnovato il contratto di recente e ha una clausola di 30 milioni di euro” ha ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il Calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Calcio - possibili novità in arrivo dalla FIFA. Il presidente Gianni Infantino : “Qatar 2022 con 48 squadre e nuovo Mondiale per club” : Intervistato da Sky Sport in occasione della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards 2019 tenutasi ad Abu Dhabi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato diverse novità per le prossime stagioni. Per prima cosa ha presentato la sua idea circa il Mondiale per club, competizione che fatica a raccogliere successi di pubblico nella sua confermazione atturale: “Le folle non sono pazze per questa competizione, come avviene ad ...

Calcio - Gerard Piquè sarebbe pronto a lasciare il Calcio nel 2020 per diventare il nuovo presidente del Barcellona : Gerard Piquè, fortissimo difensore centrale di Barcellona e Nazionale spagnola, è sempre stato uno con le idee decisamente chiare, fuori e dentro il campo. Dopo una carriera nella quale ha vinto tutto, da una Premier League con il Manchester United, a sette campionati spagnoli con il Barcellona, aggiungendo 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 3 Mondiali per club, fino ad arrivare ad un Mondiale ed un Europeo con la Roja, il classe 1987 ...

Calcio estero; George Weah - il calciatore presidente : L’8 settembre 1996 un tornado nero colpì lo stadio Meazza di Milano. Si stava giocando Milan-Hellas Verona, prima giornata di campionato della stagione 1996/1997.Ad un certo punto, a tirar via dall’imbarazzo delle difficoltà contro la compagine veronese ci pensò questo tornado. Un tornado nero in scarpini da Calcio, che prese palla nella metà campo dei rossoneri e partì galoppando verso l’area di rigore veronese. Superò tre avversari, entrò ...

Lega Calcio - il presidente Miccichè : “provo a portare razionalità per tornare a crescere come un tempo” : Il neo presidente della Lega Calcio, Gaetano Miccichè, ha esposto il proprio progetto per il mondo del pallone “Provo a portare razionalità, senso del valore della condivisione nelle scelte e a porre le basi per una nuova fase di crescita in un mondo segnato da tutto e dal contrario di tutto, da grandi squadre dal profilo internazionale e da piccole realtà di provincia, da club molto strutturati e da club ancora indietro sotto il ...

Il Calciomercato oggi – Genoa - l’annuncio del presidente Preziosi : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro - ha scritto a Salvatore Caiata - Presidente Potenza Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Salvatore Caiata, Presidente del Potenza: “Caro Salvatore, in questi mesi ho trovato un vero appassionato di Calcio, innamorato della sua città e dei colori della maglia. Tu, a Potenza, hai costruito un racconto del Calcio italiano e lo hai fatto diventare una fiaba nazionale. La mia fortuna è di averti in Lega Pro, sei il rappresentante delle istanze della Lega presso il Governo ...