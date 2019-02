Calcio a 5 | amichevole Romania-Italia 0-2 | buona la prima per Alessio Musti | decidono

Calcio : l’Italia Under21 sfiderà in amichevole l’Austria e la Croazia a Trieste ed a Frosinone : Riprende l’avventura dell’Italia Under21 di Calcio di Luigi Di Biagio nel suo percorso di avvicinamento agli Europei di categoria che il Bel Paese ospiterà nel prossimo mese di giugno. La compagine tricolore, infatti, disputerà due amichevoli giovedì 21 marzo (ore 18.30) e lunedì 25 marzo (ore 18.30), rispettivamente al “Nereo Rocco” di Trieste e al “Benito Stirpe” di Frosinone, contro l’Austria e la ...

Calcio : l’Italia Under21 sfiderà in amichevole l’Austria e la Croazia a Trieste ed a Frosinone : Riprende l’avventura dell’Italia Under21 di Calcio di Luigi Di Biagio nel suo percorso di avvicinamento agli Europei di categoria che il Bel Paese ospiterà nel prossimo mese di giugno. La compagine tricolore, infatti, disputerà due amichevoli giovedì 21 marzo (ore 18.30) e lunedì 25 marzo (ore 18.30), rispettivamente al “Nereo Rocco” di Trieste e al “Benito Stirpe” di Frosinone, contro l’Austria e la ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Galles 2-0 : una doppietta di Mauro stende le gallesi sotto la neve a Cesena : Seconda vittoria nella seconda amichevole dell’Italia di Calcio femminile, in programma in questa settimana dedicata alla selezione nostrana di Milena Bertolini. Al “Manuzzi” di Cesena, sotto la neve, le azzurre si sono imposte 2-0 grazie ad una doppietta di Ilaria Mauro nel primo tempo che ha permesso alla formazione del Bel Paese di incamerare un altro successo dopo quello di 4 giorni fa contro il Cile ad Empoli. Una prova ...

VIDEO Italia-Cile 2-1 - Highlights e sintesi dell’amichevole di Calcio femminile. Azzurre vincitrici nel finale : L’Italia ha sconfitto il Cile per 2-1 nell’amichevole di calcio femminile che si è giocata al Carlo Castellani di Empoli. Le Azzurre hanno sconfitto la compagine sudamericana in un test importante in vista dei Mondiali che si disputeranno quest’estate. Le ragazze di Bertolini erano passate in svantaggio al 53′ a causa di un’autorete di Cristiana Girelli, protagonista di una sfortunata deviazione sugli sviluppi di un ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Cile 2-1 : successo in rimonta delle azzurre ad Empoli : Termina con una vittoria al “Carlo Castellani” di Empoli il primo impegno del 2019 della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre si sono imposte 2-1 contro il Cile nella prima delle due amichevoli in programma (la prossima sarà il 22 gennaio a Cesena) grazie alle marcature di Ilaria Mauro al 73′ e di Stefania Tarenzi nei minuti di recupero della ripresa. La nostra compagine era passata in ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Cile : primo test importante per la squadra di Milena Bertolini ad Empoli : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Cile : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Calcio femminile - Italia-Cile amichevole : programma - orario e tv : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Calcio - oggi pomeriggio amichevole per il Modica : Sono iniziati gli allenamenti del Modica Calcio in vista della gara del 6 gennaio contro lo Sporting Priolo. oggi pomeriggio amichevole col Rosolini

Calcio femminile : la Nazionale italiana di Milena Bertolini sfiderà in amichevole il Cile e il Galles a gennaio : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C della rassegna ...

Calcio femminile : l’Italia di Milena Bertolini disputerà un’amichevole contro il Galles il 22 gennaio a Cesena : La Nazionale italiana di Calcio femminile pensa al 2019, una stagione importante nella quale le azzurre saranno impegnate nella fase finale dei Mondiali in Francia (7 giugno-7 luglio). Dopo 20 anni ritroveremo la nostra rappresentativa in un evento così prestigioso e le intenzioni di far bene ci sono tutte. Nel gruppo C la compagine tricolore si giocherà le proprie carte contro Australia, Brasile e Giamaica per conquistare il pass agli ottavi di ...