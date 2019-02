Cagliari | Carli | ' Atalanta peggior avversario possibile'

Calciomercato Cagliari - il ds Carli attacca Diego Farias : “la sua richiesta di andare via ci ha dato fastidio” : Il direttore sportivo del club sardo ha attaccato duramente Farias, sottolineando come alla società rossoblù non sia piaciuto il suo comportamento Si è chiuso in maniera positiva il Calciomercato per il Cagliari, riuscito ad ingaggiare nell’ultima giornata di trattative Luca Pellegrini e Thereau. Due arrivi importanti, ma anche due cessioni eccellenti come quelle di Sau e Farias, che hanno modificato il reparto offensivo di ...

Cagliari - Carli : 'Sau? Cessione difficilissima - ma...' : Marcello Carli , direttore sportivo del Cagliari , parla a Sky Sport della Cessione di Marco Sau : 'L'uscita di Sau ha un altro sapore: per noi è stato difficilissimo, ci dispiaceva non dargli la possibilità di non andare alla Samp. Per lui è una buona ...