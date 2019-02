Busta paga | stipendio inferiore al cedolino | come recuperare gli arretrati

Busta paga : livelli stipendio e importo retribuzione - le differenze : Busta paga: livelli stipendio e importo retribuzione, le differenze differenze Busta paga e importo Busta paga: livelli stipendio e importo retribuzione, le differenze stipendio e retribuzione in Busta paga, le differenze La Busta paga è un documento che il datore di lavoro deve consegnare al proprio lavoratore ogni mese. Questa è divisa in 4 parti: nella prima troviamo i dati anagrafici del lavoratore; nella seconda la retribuzione netta ...

Stipendio febbraio 2019 : aumento perequazione Busta paga - quanto spetta : Stipendio febbraio 2019: aumento perequazione busta paga, quanto spetta perequazione Stipendio a febbraio Buone notizie per tutto il personale della scuola per quanto riguarda lo Stipendio di febbraio. Insegnanti e Personale Ata, infatti, troveranno in busta paga anche gli arretrati dell’elemento perequativo di gennaio. Stipendio febbraio 2019: la comunicazione di NoiPa “Nel cedolino delle competenze di febbraio 2019 saranno presenti ...

Busta paga : somme non dovute e restituzione - come avviene : Busta paga: somme non dovute e restituzione, come avviene somme in più in Busta paga: come restituire Può capitare che un lavoratore percepisca una maggiorazione dello stipendio temporanea per particolari motivi. Per esempio, un dipendente cambia sede; dunque, l’ azienda gli corrisponde un rimborso per i viaggi da sostenere; lo stesso lavoratore magari poi verrà riassegnato alla sede precedente; tuttavia, per via di un errore contabile ...

Tredicesima a rate in Busta paga : a chi spetta e come averla : Tredicesima a rate in busta paga: a chi spetta e come averla A chi spetta la Tredicesima a rate Dicembre è un mese molto atteso dai lavoratori dipendenti, perché è proprio nell’ultimo mese dell’anno che arriva la Tredicesima mensilità. Ovvero un supplemento economico aggiuntivo, un tredicesimo stipendio, che di solito viene speso per pagare le tasse a fine anno o per fare i regali di Natale. Ci può essere la Tredicesima erogata in un’unica ...

Busta paga e cedolino : conguaglio contributi e Tfr Inps - quando arriva : Busta paga e cedolino: conguaglio contributi e Tfr Inps, quando arriva Circolare Inps per conguaglio contributi Con la circolare numero 123/2018 l’Inps ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2018 per i datori di lavoro privati non agricoli che usano la dichiarazione contributiva Uniemens. Le ultime notizie sulla Busta paga sono dunque da considerarsi nella recente circolare dell’Istituto di ...

Busta paga : rimborso chilometrico ACI - tabelle 2019 e a chi spetta : Busta paga: rimborso chilometrico ACI, tabelle 2019 e a chi spetta tabelle rimborso chilometrico ACI Il lavoratore dipendente che utilizza la propria auto per svolgere l’attività professionale per conto dell’azienda si vede riconosciuto il rimborso chilometrico ACI in Busta paga. Il calcolo delle spese da restituire in Busta paga sotto forma di rimborso si basa sulle tabelle ACI 2019, attualmente già disponibili. Naturalmente, per ottenere il ...

Busta paga : ferie non godute si possono trasmettere. Come fare : Busta paga: ferie non godute si possono trasmettere. Come fare ferie non godute si ereditano Busta paga: ferie non godute si possono trasmettere. Come fare ferie non godute in Busta paga Agli eredi di un lavoratore deceduto spetta un’ indennità economica per le ferie retribuite annuali eventualmente non godute da quest’ ultimo. A stabilirlo la Corte Ue che a sua volta ha risposto a un’ interrogazione del Tribunale del ...

Addio alla Busta arancione : governo la elimina per pagare gli stipendi del nuovo cda Inps : La busta arancione non esisterà più: il governo formato da Lega e M5s ha deciso di abolire la comunicazione postale inviata ai lavoratori per sapere quando e con che assegno potranno andare in pensione. La cancellazione serve per risparmiare fondi da dirottare ai 5 nuovi membri del consiglio d'amministrazione, ripristinato proprio dall'attuale governo.Continua a leggere

Docenti e dipendenti scuola - c'è una sorpresa nella Busta paga di febbraio : Stipendio leggermente più alto nel mese di febbraio. Il motivo? Ci saranno gli arretrati riguardanti l'elemento perequativo...

Prestiti Personali Febbraio 2019 : offerte con o senza Busta paga Agos - Compass - Findomestic e Poste Italiane : I Prestiti Personali sono la strada scelta da molte persone che hanno bisogno di liquidità: che sia per realizzare un progetto oppure per far fronte ad una spesa più o meno imprevista con maggiore tranquillità e dilazionandone il pagamento nel tempo, la richiesta di un finanziamento può essere la soluzione ideale. Affinché la propria domanda venga accettata dall’istituto di credito è necessario presentare dei requisiti (e dei documenti) ...

Conguaglio Busta paga e denunce contributive 2018 - la circolare : Conguaglio busta paga e denunce contributive 2018, la circolare Con una recente circolare l’Inps fornisce dei chiarimenti riguardo alle operazioni di Conguaglio previdenziale – anno 2018 – per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica. Nello specifico, la circolare si riferisce alle denunce contributive presentate con flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, enti e aziende. circolare numero 12 del ...

Regime forfettario 2019 o Busta paga : chi guadagna il 30% in più e come : Regime forfettario 2019 o busta paga: chi guadagna il 30% in più e come busta paga e Regime forfettario 2019 Niente flat tax, ma un aiuto per le partite Iva e un alleggerimento sulla pressione fiscale. Così va letta l’estensione del Regime forfettario 2019, che per alcuni lavoratori potrebbe essere più conveniente anche della busta paga. Infatti, secondo alcune stime, si arriva a guadagnare fino al 30% in più. Tuttavia ciò dipende dal reddito ...