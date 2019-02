Brexit come la guerra Spunta il piano segreto per salvare la Regina

Brexit - il Piano B è come il Piano A - senza il backstop. Theresa May punta a nuovi negoziati con l'Ue : Il Piano B di Theresa May per la Brexit è in tutto e per tutto uguale al Piano A, senza il backstop. La premier britannica punta a nuovi negoziati con l'Europa senza stravolgere il progetto iniziale. Nessuna concessione alle opposizioni, nessun passaggio a una Brexit soft, ma la riproposizione del suo Piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop - la clausola di emergenza per mantenere aperto il confine ...

Bruxelles aspetta Londra : dica come vuole procedere su Brexit. Si allunga l'ombra di un secondo referendum : Theresa May non cadrà nemmeno questa volta. All'indomani della sconfitta forse più pesante per un capo di governo nella storia britannica, la premier si presenta ancora carica alla Camera dei comuni nel dibattito sul voto di sfiducia presentato dal laburista Jeremy Corbyn, dopo la bocciatura dell'accordo con l'Ue su Brexit. May è convinta di farcela ancora e i numeri sembrano darle ragione. Anche tra Bruxelles e Strasburgo ...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Una di quelle congetture dei cronisti politici che dura lo spazio di mezzo pomeriggio ma che subito convince perché suggestiva, narrava ieri che la premier britannica Theresa May avrebbe perso il voto ...

Brexit : come funziona il voto di sfiducia : E' un imbuto politico e cronologico quello che il Parlamento britannico si trova ad affrontare in queste ore dopo il voto negativo sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dalla premier Tory, ...

Brexit - Renzi : “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma” : “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. La Brexit è sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno i populisti ma le bugie dei populisti hanno le gambe ...

Come si svolgerà il voto decisivo di martedì sulla Brexit - e cosa accade se Theresa May perde : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDomani il voto decisivo sulla Brexit: Come si svolgerà e cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta della May.Questa settimana le notizie non parleranno d'altro: i membri del parlamento britannico si apprestano a esprimere il proprio voto sull'accordo Brexit proposto da Theresa May, tracciando così la direzione che il Regno ...

Come cambierà l'Unione europea dopo la Brexit : Una strategia avente l'intento di slegare il Regno Unito dai vincoli europei per riposizionare l'economia britannica in maniera autonoma nei rapporti con la Cina e il mondo arabo. In quest'ottica ...

Brexit - scambio di battute May-Juncker : 'Come mi hai chiamata?'. VIDEO - : La premier britannica e il presidente della Commissione Ue sono stati ripresi durante un acceso confronto a margine del summit del 14 dicembre. May avrebbe accusato Juncker di averla definita "...

Help! Come le rockstar britanniche si sono divise sulla Brexit : Eravamo i leader del mondo. Avevi Harold Pinter, i Beatles, John Osborn, Mary Quant, gli Stones, i Queen e... gli Who». Il batterista dei Beatles Ringo Starr si è mantenuto più prosaico: non ha ...

Brexit - Tusk : "L'Ue vuole aiutare May ma la domanda è come" : "I 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la questione è come" . Questo il commento del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk , su Twitter, al termine del suo incontro, ieri a Bruxelles, con la premier ...