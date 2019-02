ilfattoquotidiano

: Brasile, basta un’autocertificazione per comprare armi da fuoco: così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani… - fattoquotidiano : Brasile, basta un’autocertificazione per comprare armi da fuoco: così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani… - MAgriculturePro : RT @fattoquotidiano: Brasile, basta un’autocertificazione per comprare armi da fuoco: così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani su… - AS3691 : RT @fattoquotidiano: Brasile, basta un’autocertificazione per comprare armi da fuoco: così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani su… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) D’ora in poi inbasteràche attesti la residenza in una città pericolosa o in un’area rurale e pochi altri requisiti per poter acquistare e tenere in casa fino a seida. A quindici giorni dal suo insediamento alla presidenza del Paese, Jaironora un’altra delle sue promesse elettorali. E lo fa da un lato modificando parzialmente lo statuto sul disarmo in vigore nel paese dal 2004, dall’altro introducendo nuovi parametri per giustificare la “necessità” per i cittadini comuni di armarsi.La maggiore facilità nell’ottenere il permesso all’acquisto e alla detenzione delle, è il risultato della modifica di due norme. La prima, riguarda il passaggio chiave della vecchia legislazione, ora modificata, che richiedeva una verifica da parte della polizia federale della “effettiva necessità” di avere una pistola a ...