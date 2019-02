Borsa Italiana oggi Telecom Italia a +2% | Fca a -1 | 9% | 4 febbraio 2019

Borsa Italiana OGGI/ Fca a -1 - 2% - Fineco a +3 - 1% - 4 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale si fa notare Fineco , mentre Fca perde più di un punto

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi dell'1/02/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,44 miliardi di euro, in deciso ribasso, -17,71%,, rispetto alla seduta precedente che ...

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a -0 - 78% - Juventus a -7 - 46% - 1 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in calo. Sul listino principale sprofonda Juventus , mentre salgono Moncler e Ferrari

Borsa Italiana oggi/ Ferrari a +1 - 7% - Juventus a -6 - 4% - 1 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari vira in rosso. Sul listino principale va male Juventus , mentre salgono Diasorin e Ferrari

La Vie En Blanc Atelier e Carosi Moda rappresentano l’eccellenza della moda italiana a La Borsa del Matrimonio in Italia : Torna a La Nuvola l’appuntamento con la Borsa del Matrimonio in Italia, il miglior osservatorio del settore wedding, un fenomeno che vede l’Italia tra i principali marketplace del comparto, che suscita sempre più l’interesse delle nostre eccellenze all’estero. L’appuntamento è un incontro tra domanda e offerta – esclusivamente B2B – che vede la partecipazione di oltre 70 buyer, provenienti da diverse parti del mondo In questa ...