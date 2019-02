BMW X3 e X4 - Nuovo teaser delle versioni M

quattroruote

: RT @quattroruote: La #BMW ha pubblicato un nuovo video teaser delle versioni M delle #X3 e #X4 che potrebbero debuttare durante il prossimo… - marcorigo82 : RT @quattroruote: La #BMW ha pubblicato un nuovo video teaser delle versioni M delle #X3 e #X4 che potrebbero debuttare durante il prossimo… - quattroruote : La #BMW ha pubblicato un nuovo video teaser delle versioni M delle #X3 e #X4 che potrebbero debuttare durante il pr… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Dopo le foto spia ufficiali dello scorso settembre, la BMW ha rilasciato un videovarianti M della X3 e X4. Il debuttosportivedue Suv potrebbe essere imminente: non è infatti da escludere che possano essere duenovità che la Casa dell'Elica potrebbe portare al Salone di Ginevra.Sei cilindri in linea turbo. Più che vere e proprie informazioni sulle due auto, ilcomunica che le sportive saranno svelate a breve, suggerendo agli appassionati di "rimanere sintonizzati". Nel filmato, infatti, non sono visibili ulteriori dettaglidue vetture che, proprio come nelle prime foto ufficiali, sono totalmente ricoperte da pellicole di camuffatura. Entrambi i modelli condivideranno la stessa meccanica con trazione integrale e motore sei cilindri in linea 3.0 litri TwinPower Turbo. Quest'ultimo deriverà dall'unità già presente ...