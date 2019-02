Bimbo muore a 7 anni | “Punito perché non conosceva la Bibbia | lo hanno sepolto nella neve”

Parto cesareo d’urgenza a Bologna : il Bimbo muore - gravissima la madre : Una donna versa in gravi condizioni dopo un Parto cesareo in urgenza avvenuto all'ospedale Maggiore di Bologna. Era alla 32esima settimana di gravidanza e purtroppo il bambino è morto. La paziente ha un'infezione respiratoria e sistemica, i sanitari stanno facendo di tutto per salvarla. Aperta un’inchiesta interna all'ospedale.Continua a leggere

Dramma nel palazzo - l’ascensore si muove improvvisamente : Bimbo di 2 mesi muore schiacciato : Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il passeggino con il bambino era sulla soglia dell'ascensore spinto dalla madre del piccolo quando è stato chiamato ad un altro piano e si è messo in moto nonostante le porte aperte. Il bimbo è rimasto schiacciato contro il soffitto sotto gli occhi atterriti della madre.Continua a leggere

Ubriaco alla guida - finisce sul tettuccio dell’auto di Reuben : Bimbo muore all’istante : Andrew Vass, 31enne inglese, avrebbe tentato di sorpassare un camion, ma ha perso il controllo della sua auto, poi volata sulla vettura dove si trovava il piccolo. "Sto andando in prigione di sicuro, non posso credere di aver ucciso un bambino", sono state le prime parole dell'uomo.Continua a leggere

Lite fra conviventi nel napoletano. Muore Bimbo di 7 anni - grave la sorella : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza e in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso.Sul fatto indaga la Polizia allertata da una telefonata che segnalava una Lite fra conviventi. Sul posto gli agenti stanno ascoltando la mamma e il compagno di quest'ultima.

Steffisburg - BE - : Bimbo muore in incendio abitazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Lega il figlio di 6 mesi al seggiolino - lo chiude in soffitta e va in vacanza : il Bimbo muore : Ha Legato suo figlio di soli 6 mesi ad un seggiolino dell’auto, lo ha chiuso in soffitta, poi ha preso e se ne è andata in vacanza. È quanto ha fatto la 23enne americana Lovily Johnson, che ha abbandonato il figlio Noah per diversi giorni chiuso in quel locale con oltre 30 gradi, senza né cibo né acqua, per andare a divertirsi con gli amici. Non solo, la giovane avrebbe dato sfogo alla sua voglia di libertà dandosi all’uso di droghe ...

I genitori notano macchie viola sulle gambe : Bimbo di 14 mesi muore dopo 5 ore per sepsi : La vicenda di Arthur Keeling, il bambino di 14 mesi, in perfetta salute, morto nel giro di 5 ore a causa di una sepsi. I genitori hanno notato delle macchie viola sulle gambe e le braccia e hanno allertato il medico. Trasferito in ospedale, l'infezione si è diffusa rapidamente e il piccolo è andato più volte in arresto fino al decesso.Continua a leggere

Choc alla scuola materna : Bimbo di 5 anni muore di infarto di fronte ai compagni di classe : Immane tragedia in una scuola materna di Nizza, in Francia, dove un bambino di 5 anni è morto, stroncato da un infarto, di fronte ai compagni di classe. Le maestre hanno provato a rianimarlo, ma ogni loro tentativo in attesa dell'arrivo soccorsi è stato inutile. L'ambulanza è arrivata celermente all'asilo, trasportando d'urgenza il piccolo all'ospedale pediatrico Lenval, dove però i medici del reparto di rianimazione pediatrica e neonatale non ...

Bologna - Bimbo di due anni muore di meningite : era stato rimandato a casa dall’ospedale : Morire a solo due anni per una forma grave di meningite da meningococco. È accaduto nella notte tra venerdì 18 gennaio e sabato 19 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Vittima della malattia fulminante un bimbo che venerdì mattina era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico del nosocomio a causa della febbre che lo aveva colpito qualche ora prima. Tuttavia agli occhi dei medici il piccolo risultava in condizioni di salute ...

