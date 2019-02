Barcellona | Messi salta allenamento | in dubbio per il Clasico

Barcellona in ansia per Messi - a rischio il Clasico col Real : Preoccupazione e ansia in casa Barcellona . Non tanto per il pareggio casalingo col Valencia che regala all' Atletico Madrid la possibilità di accorciare in classifica, quanto per l'infortunio che ha ...

Barcellona-Valencia 2-2 - 90 minuti di puro spettacolo al Camp Nou con 80.000 spettatori sugli spalti : Messi in fuga per la scarpa d’oro [GALLERY] : 1/55 AFP/LaPresse ...

Liga - risultati e classifica della 22giornata. Doppio Messi - Barcellona-Valencia 2-2 : Dopo l'anticipo vinto dall'Huesca 4-0 contro il Valladolid, il sabato della 22giornata della Liga spagnola si è aperto con il pareggio senza reti tra Levante e Getafe, mentre la Real Sociedad ha ...

Liga - Barcellona-Valencia show : 2-2 Ospiti in vantaggio - poi salva Messi : Tanto spettacolo al Camp Nou per la sfida tra il Barcellona capolista e il Valencia nella ventiduesima giornata di Liga. Il risultato lo sbloccano gli Ospiti al 24': assist di Rodrigo in area e Kevin ...

Messi Cirque - l’arrivo del numero 10 del Barcellona all’evento con la moglie Antonella Roccuzzo [GALLERY] : Leo Messi inaugura il suo Messi Cirque al Camp Nou: l’arrivo della Pulce alla presentazione del progetto che racconterà la sua vita Leo Messi, Cirque Du Soleil e Sony insieme per realizzare un progetto tutto dedicato alla vita del calciatore del Barcellona. L’argentino si è presentato questa sera al Camp Nou per il taglio del nastro e l’inaugurazione del ‘Messi Cirque‘, che celebra la carriera della Pulce, ...

Barcellona - Messi ora è un leader vero. E quel rigore regalato a Coutinho... : Difficile rimproverare qualcosa a Leo Messi. Sul campo, nulla. Fuori si poteva dire del diez che non fosse esattamente un leader, almeno pubblicamente. Nello spogliatoio il suo peso è sempre stato ...

Roma - Monchi : 'Zaniolo? Ho scritto Messi su un foglio - forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Su Barrios...' : Monchi , direttore sportivo della Roma , parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: ' Vida e Barrios? Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina . Oggi per me l'importante è la partita, il mercato ...

Barcellona - Leo Messi è la prima icona vivente del Cirque du Soleil : L'appuntamento è per il 10 ottobre , naturalmente a Barcellona : sarà il debutto mondiale dello show che il Cirque du Soleil ha immaginato e creato su Leo Messi , la prima icona vivente scelta dal ...

Barcellona - Boateng stenta a crederci : “è un dono giocare al fianco di Messi” [GALLERY] : Kevin Prince Boateng al settimo cielo dopo l’approdo al Barcellona, il calciatore ha salutato il Sassuolo per volare in blaugrana “Non ho ancora parlato con l’allenatore ma so che non sarò titolare. Sono qui per la mia esperienza e per dare una mano, giocare al fianco dei migliori giocatori e dell’attaccante più forte del mondo è un onore“. Sono le parole entusiastiche del neo acquisto del club blaugrana, ...

Barcellona - la gioia di Boateng : 'Voglio rimanere qui a lungo - Messi è il migliore al mondo' : ... Boateng ha risposto con il sorriso: "Messi è il miglior calciatore del mondo e degli ultimi 10 anni. Giocare con lui e Suarez è senza dubbio un grande onore. Leo è il migliore del mondo, Suarez è ...

Dembélé-Suarez-Messi gol. Il Barcellona corre in Liga : Nessun rallentamento per il Barcellona. La corsa in vetta alla classifica prosegue con la settima vittoria consecutiva nonostante qualche sofferenza di troppo. La vittima di turno è il Leganes, ...

Coppa del Re - Barcellona-Levante 3-0. Gol di Dembélé - doppietta - e Messi : Messi si traveste ancora da extraterrestre e il Barça vola ai quarti. Senza storia l'esito della sfida contro il Levante, che non riesce a difendere al Camp Nou il 2-1 ottenuto all'andata e crolla ...

Liga : Messi-show - 400 gol e il Barcellona vola : TORINO - L'Atletico Madrid chiama, il Barcellona risponde. Messi , che all'Eibar ha segnato più di ogni altro giocatore nella Liga, raggiunge i 400 centri in campionato. È il secondo a riuscirci nella ...

Liga : il Barcellona vince e Messi fa 400 in Liga - l'Atletico Madrid resta a -5 : Bella vittoria del Barcellona sull'Eibar , con l' Atletico Madrid , reduce dalla vittoria sul Levante, 1-0 grazie al rigore di Griezmann, che resta a -5. Ma a fare notizia nel 3-0 del Camp Nou è ...