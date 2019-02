Bambino rom trovato in strada | La mamma non mi vuole più

Salute - I piloti dell'Aeronautica 'volano' al Bambino Gesù di Roma : Roma, 9 gen., askanews, - piloti e specialisti della 46ª Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare sono 'atterrati' questa mattina all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede di Roma-Gianicolo. La ...

Il piccolo Andrea sul palco con Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - il Bambino ospite de La Favola : Anche Ultimo ha il suo "Giuseppe": si chiama Andrea. Come Ermal Meta cercò sui social il bambino prodigio che aveva suonato e cantato in un video il brano Non mi avete fatto niente, così Ultimo ha attivato una ricerca simile fino a giungere ad Andrea. Se Giuseppe ha preso parte al concerto di Ermal Meta sold out al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lo scorso aprile, nell'ambito della tournée a supporto del disco Non abbiamo armi, Andrea è ...

Sanità : nuova coppia di gemelle siamesi all’ospedale Bambino Gesù di Roma : Proviene dalla capitale della Repubblica Centrafricana, Bangui, la nuova coppia di gemelline siamesi che si trova ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma per tentare, se possibile, l’intervento chirurgico di separazione. A far loro visita è stato anche il cardinale Parolin, che si è recato presso il nosocomio pediatrico in occasione del Natale. I medici del Bambino Gesù hanno già operato, nel 2017, le piccole Rayenne e Djihene, ...

Roma - famiglia di nigeriani circoncide Bambino di due anni : il piccolo muore : Orrore puro a Monterotondo, comune alle porte di Roma, in una famiglia di immigrati nigeriani. Un bambino di due anni è morto dopo aver subito un intervento di circoncisione rituale, effettuato in casa e in totale clandestinità. Il fratellino gemello, anche lui sottoposto allo stesso rituale, è stat

Roma - circoncisione in casa : muore un Bambino - un altro è ricoverato in gravi condizioni : Un bambino è morto e un altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. È successo domenica mattina a Monterotondo, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione della polizia, a praticare l’operazione è stato un sedicente medico che ha eseguito l’operazione in casa ai due bambini di origine nigeriana: durante la pratica i piccoli hanno perso molto sangue e, quando ...

Roma - Bambino di un anno morto dopo circoncisione in casa. Grave il fratello gemello : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due gemellini nigeriani di un anno sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini, David,...

IL PICCOLO ALEX - TRAPIANTO AL Bambino GESÙ DI ROMA/ La famiglia ringrazia chi continua a sostenerla : ROMA, PICCOLO ALEX sottoposto a TRAPIANTO. Ultime notizie, intervento al BAMBINO GESÙ: papà dona le cellule per il figlio

Roma - il piccolo Alex operato al Bambino Gesù. I genitori : «Grazie a chi ci ha aiutato» : È stato operato a Roma il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il bimbo affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh). Il piccolo Alex è arrivato a Roma, il...

Il piccolo Alex è stato sottoposto a trapianto al "Bambino Gesù" di Roma : Il piccolo Alessandro Maria Montresor, affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH) e trasferito dall'Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come precedentemente annunciato, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Lo si apprende dall'ospedale pediatrico.Nei giorni scorsi erano stati completati tutti gli screening necessari per identificare, tra i ...

Roma - piccolo Alex sottoposto a trapianto/ Ultime notizie - intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule : Roma, piccolo Alex sottoposto a trapianto. Ultime notizie, intervento al Bambino Gesù: papà dona le cellule per il figlio

Nuova speranza per il piccolo Alex - effettuato il trapianto al Bambino Gesù di Roma : Il piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), trasferito dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come da programma precedentemente annunciato, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Lo si apprende dall’ospedale pediatrico....

Roma - il piccolo Alex operato al Bambino Gesù : il papà dona le cellule per salvarlo : È stato operato a Roma il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il bimbo affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh). Il piccolo Alex è arrivato a Roma, il...

Alex operato a Roma - trapianto al Bambino Gesù il papà dona le cellule : Il piccolo Alex , il bimbo affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, HLH,, trasferito dall'Ospedale Great Ormond Street di Londra al Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come da ...

Alex operato a Roma - trapianto al Bambino Gesù : Il piccolo Alex, il bimbo affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, HLH,, trasferito dall'Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato ...