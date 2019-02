Baglioni | “Sono il sagrestano del festival” E che costa circa 30 milioni

ilfogliettone

(Di lunedì 4 febbraio 2019) "Io sono contento che questa volta mi abbiano lasciato qualcosa da dire sul Festival, perché sennò senza argomenti poi finivo a parlare magari di migranti o di altro, invece così non ci sono rischi...". Così ha scherzato Claudiodurante la conferenza stampa ufficiale a poche ore dell'inizio del 69esimo Festival di Sanremo. "Io sono ildel festival - ha aggiunto - ci tengo davvero che sia una 'messa cantata', ma cantata nel miglior modo possibile, quindi qualsiasi personalismo riguardi me o gli altri protagonisti io lo combatterò perché il Festival è più importante di tutti noi, perché raccoglie gli sforzi e le speranze, le aspettative di troppe persone; io da concorrente, se un elemento esterno e inutile mi rovinasse tutto questo, proverei un grande dispiacere e anche una piccola vergogna. Non deve prevalere il chiacchiericcio, la sostanza del Festival è talmente ...