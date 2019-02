huffingtonpost

: Baglioni da Fazio: 'Sarà un Festival popolar-nazionale' - HuffPostItalia : Baglioni da Fazio: 'Sarà un Festival popolar-nazionale' - PinkJolie1 : @BelpietroTweet Con la DRAMMATICA miseria che c'è in giro, #Baglioni con #Fazio si vanta in tv di quanto immenso s… - maninupdown : RT @repubblica: Rai, Baglioni a 'Che tempo che fa'. Di Battista: 'È ora di tagliare gli stipendi di Fazio e Vespa' -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) "Unnazional-e o, in questo caso, che dia la fotografia di oggi". È questo ilche ha in mente Claudio, direttore artistico deldi Sanremo, che, in collegamento dall'Ariston con Che tempo che fa di Fabioha presentato la rassegna, al via il 5 febbraio. "Un cast coraggioso e canzoni interessantissime, che, a parer mio, danno l'idea della nostra musica di oggi. Il resto lo faremo con gli ospiti, con Virginia Raffaele e Claudio Bisio ... La nostra speranza è quella di continuare nel solco dell'anno passato per dare importanza e centralità alle canzoni italiane. Che è nello statuto del".Il direttoreha scherzato consul suo ruolo di "dirottatore" del, col compito di schivare le "direzioni" che altri provano ad imporre: "L'anno scorso ero dittatore e il vincitore ...