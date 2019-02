Baglioni | altro che Sanremo | mi preoccupa la guida autonoma

notizie.tiscali

: RT @Marzia_M: #Baglioni ha un palese conflitto d’interessi perché in scaletta il numero degli artisti della sua casa discografica (Sony) e… - ToninoCamp : RT @Marzia_M: #Baglioni ha un palese conflitto d’interessi perché in scaletta il numero degli artisti della sua casa discografica (Sony) e… - FabioC_Spada : RT @Alessia_1103: Ho letto che Baglioni ha chiesto di non emigrare per non aver un altro cervello in fuga....tranquillo Claudio...se andate… - carotelevip : Sto seguendo in streaming la conferenza stampa di presentazione di #Sanremo2019 un Claudio Baglioni così fastidiosa… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Roma, 4 feb., askanews, - Claudio, direttore artistico del Festival di, ha scritto la storia di copertina per l'Automobile, la rivista dell'ACI in edicola e in digitale. L'artista ...