Avete già pensato a chi lasciare la vostra eredità?

Pomeriggio 5 - Elia Fongaro processato : "Avete fatto l'amore?" - la sua ex lo sbugiarda e umilia Jane Alexander : "Ma avete fatto l'amore?". A Pomeriggio 5 è processo a Elia Fongaro. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, legato da un rapporto poco definito con Jane Alexander (che per lui ha rifiutato la proposta di matrimonio e poi mollato il suo compagno, in diretta), è stato sbugiardato dalla sua presunta

Pomeriggio 5 - Elia Fongaro processato : 'Avete fatto l'amore?' - la sua ex lo sbugiarda e umilia Jane Alexander : 'Ma avete fatto l'amore?'. A Pomeriggio 5 è processo a Elia Fongaro . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , legato da un rapporto poco definito con Jane Alexander , che per lui ha rifiutato la ...

Battisti - lite tra Bonafede e Giannino in diretta : “Polemica su Megalizzi è sciacallaggio” - “Avete celebrato criminale” : “I confronti con altre situazioni non hanno senso, ma rappresentano una forma di sciacallaggio nei confronti di tragedie che si sono verificate: ad accogliere la bara di Antonio Megalizzi c’erano il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Riccardo Fraccaro al contrario di quello che hanno scritto alcuni giornali, fingendo che il governo non fosse presente per Megalizzi. Si tratta peraltro di due situazioni differenti, ...

Di Maio a Gilet gialli : ‘Non mollate. Avete stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per democrazia diretta’ : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

Di Maio ai Gilet gialli : “Non mollate. Avete lo stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per democrazia diretta” : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

Molinari - Lega - contro FI : 'Avete appoggiato macelleria sociale con legge Fornero' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse