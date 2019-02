Auto a fuoco in un cortile alla Sentina

Brasile - basta un’Autocertificazione per comprare armi da fuoco : così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani su 5 : D’ora in poi in Brasile basterà un’autocertificazione che attesti la residenza in una città pericolosa o in un’area rurale e pochi altri requisiti per poter acquistare e tenere in casa fino a sei armi da fuoco. A quindici giorni dal suo insediamento alla presidenza del Paese, Jair Bolsonaro onora un’altra delle sue promesse elettorali. E lo fa da un lato modificando parzialmente lo statuto sul disarmo in vigore nel paese dal 2004, ...

Lamporecchio - otto Autobus a fuoco in un incendio : Lamporecchio , Pistoia, , 3 febbraio 2019 - otto autobus sono andati distrutti in seguito a un incendio che si è sviluppato nella notte in un deposito della Copit a Lamporecchio. E' accaduto poco dopo ...

Auto in fiamme a Sant'Andrea Apostolo e Gimigliano - intervengono vigili del fuoco : Catanzaro - Due incendi di Auto, in provincia di Catanzaro, nella serata di domenica 27 gennaio. In località Vallone di Bruno nel comune di Sant'Andrea Apostolo Marina, a essere stata distrutta dalle ...

Atac - prende fuoco un Autobus al rientro in rimessa : Roma, 25 gen., askanews, - Poco prima dell'una di questa notte, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio su un autobus dell'Atac che stava rientrando in rimessa. Ne ha dato notizia ...

Atac - prende fuoco un Autobus al rientro in rimessa : Roma, 25 gen., askanews, - Poco prima dell'una di questa notte, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio su un autobus dell'Atac che stava rientrando in rimessa. Ne ha dato notizia ...

Terni - a fuoco Auto a metano : Terni I VVF di Terni stanno intervenendo per un incendio autovettura alimentata a metano in città in via aleardi. Il pronto intervento dei vigili ha evitato che le fiamme, partite dal vano motore ...

Un'altra Auto a fuoco a Olbia - il sospetto di un piromane seriale : Nuova auto a fuoco a Olbia. La terza in quattro giorni. E il sospetto che non si tratti più solo di un caso. Dopo l'incendio di via Aldo Morto e nel quartiere San Nicola, Un'altra auto ha preso ...

In Puglia a fuoco Autobus pieno di studenti : Un autobus che trasportava studenti a casa dopo la fine delle lezioni ha preso fuoco a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Si tratta di un mezzo di linea dell'azienda Stp, pieno di giovani pendolari. Con quel bus molti, infatti, erano i ragazzi che stavano tornando a casa. Le fiamme sono divampate improvvisamente ma, per fortuna, è stato tempestivo l'intervento dell'autista. L'uomo si è subito accorto del fuoco a bordo e ha fatto ...

Roma - Auto a fuoco in via del Tritone : Roma, 20 gen., AdnKronos, - Momenti di paura in pieno a centro a Roma per un'auto andata a fuoco poco dopo le 16 su via Del Tritone. Una colonna di fumo nero è visibile nell'area dove le pattuglie ...

Roma - Auto a fuoco in via del Tritone : Momenti di paura in pieno a centro a Roma per un'auto andata a fuoco poco dopo le 16 su via Del Tritone. Una colonna di fumo nero è visibile nell'area dove le pattuglie della Polizia Locale del Primo ...

Auto a fuoco in via del Tritone - colonna di fumo nero al centro di Roma : ?Auto in fiamme in via del Tritone, traffico in tilt e zona sgomberata. Allarme poco dopo le 16 tra largo del Tritone e piazza Barberini: una vettura si è incendiata sulla carreggiata in...

Auto a fuoco sulla A4 - il conducente si è salvato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Auto a fuoco sulla A4, il ...

Peveragno - Auto si ribalta in via Belvedere : emergenza sanitaria e vigili del fuoco sul posto : Incidente stradale nella notte appena trascorsa a Peveragno, in via Belvedere. Coinvolta un'automobile, uscita fuori dalla sede stradale nei pressi dell'ex-caseificio Valle Josina e ribaltatasi su un ...

Incidente a Ragusa - scontro tra due Auto : una prende fuoco : Incidente stradale ieri sera in via Giuseppe Di Vittorio a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una delle due dopo l'impatto ha preso fuoco.