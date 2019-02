Australia | uomo adulto violentò 15enne | la madre era consenziente

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Una donna benvoluta da tutti, amata per i suoi dolci e molto attiva sui social. Questa era l'apparente vita di Therese Butler (48 anni) una donna residente a Brisbane (). Una persona dalla doppia faccia, dall'aspetto zuccherino, ma che in realtà nascondeva nel suo cuore un inquietante segreto: la violenza della figlia da parte del suo fidanzato. Un atto turpe, reso ancora più orrido, in quanto avvenuto con il consenso della stessa Therese.Per comprendere l'accaduto bisogna tornare a 10 anni fa, quando Peta, figlia di Therese, aveva solamente 15 anni. La giovanissime fu coinvolta in un vergognoso atto di stupro da parte del fidanzato della. Therese e il suo compagno si erano conosciuti qualche tempo prima via chat. L'incontro virtuale era avvenuto nel lontano 2005 e il nickname che il balordo era solito usare era Thommo....