Atletica | salto con l’asta | bella prova per Stecchi a Lodz

sportfair

: RT @ComuneAncona: La grande #atletica va in scena al Palaindoor. Il 15 febbraio i Campionati italiani si apriranno con la gara di #salto in… - gianmarcotamber : RT @ComuneAncona: La grande #atletica va in scena al Palaindoor. Il 15 febbraio i Campionati italiani si apriranno con la gara di #salto in… - anconatourism : RT @ComuneAncona: La grande #atletica va in scena al Palaindoor. Il 15 febbraio i Campionati italiani si apriranno con la gara di #salto in… - informamolise : Atletica/Salto in lungo, medaglia di bronzo per Mersal ai nazionali under 20 - Informamolise -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Claudio, in Polonia, ha fatto registrare l’ottima misura di 5,65 a soli 5 centimetri dal suo record personaleconferma per Claudio, in Polonia. L’astista delle Fiamme Gialle chiude al quarto posto l’Orlen Cup 2019 con la misura di 5,65, a cinque centimetri dal 5,70 che sabato 19 gennaio a Nevers (Francia) l’ha reso il secondo azzurro di sempre al coperto con il migliorindoor degli ultimi nove anni. Il 27enne fiorentino, allenato da Riccardo Calcini con la collaborazione tecnica del primatista italiano Giuseppe Gibilisco, dà poi l’asa quota 5,75 per tre volte, con un terzo tentativo molto promettente. In una gara vivace e di livello assoluto, soltanto il trio di polacchi padroni di casa Pawel Wojciechowski (5,80), Piotr Lisek (5,80) e Robert Sobera (5,70) fa meglio di, che inizia a 5,50 senza macchie, deve ricorrere a ...