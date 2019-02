Ascolti Sanremo 2019 | prima | seconda | terza | quarta e ultima serata finale

termometropolitico

: Nessuno guarda Sanremo, ma poi fa il record di ascolti .... siete bugiardi .... ahahah ?? - TCamaleonti : Nessuno guarda Sanremo, ma poi fa il record di ascolti .... siete bugiardi .... ahahah ?? - Gia_Matta : @SusyBelm No pagano i 25 milioni di incassi pubblicitari fatti dalla Rai per questo #Sanremo !!! E anche gli ascolt… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Il 69° Festival diandrà in scena da martedì 5 a sabato 9 febbraioe sarà trasmesso in diretta su Rai Uno in tutte e cinque le serate. Quella deglidel Festival disarà uno dei trend topic della settimana, perché fungono da termometro per valutare la qualità del festival, ma soprattutto la presa sul pubblico. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha come obiettivo quello di incrementare glidell’edizione dello scorso anno, un’edizione certamente di successo, e per fare ciò ha mirato anche ad attirare un pubblico più giovane. A riprova di ciò è interessante notare la rosa dei 24 artisti in gara, con molti giovani e outsider. Una scelta già premiata nell’edizione 2017, con Carlo Conti come conduttore.: come sono andati negli ultimi anni...